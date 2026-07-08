No se vio en TV: el DT de Egipto tuvo un tenso cruce con Scaloni y lo increpó rumbo a los vestuarios

El entrenador de Egipto protagonizó un tenso cruce con el DT de la Albiceleste en la zona de vestuarios e incluso lo increpó por lo ocurrido en el partido.

La eliminación de Egipto ante la Selección argentina dejó un clima explosivo una vez consumado el agónico 3-2 que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026. El gran protagonista del escándalo fue Hossam Hassan, entrenador del conjunto africano, quien descargó toda su bronca contra el árbitro, la FIFA y también contra el equipo de Lionel Scaloni.

Las polémicas comenzaron incluso antes del pitazo final. Durante distintos pasajes del encuentro, Hassan realizó el gesto utilizado para denunciar actos de racismo, aunque nunca explicó el motivo de su reclamo y el árbitro francés Francois Letexier decidió ignorarlo. Tras el tercer gol argentino, el banco egipcio perdió el control: uno de sus asistentes fue expulsado por ingresar al campo para increpar a Alexis Mac Allister y hasta Lionel Messi recibió insultos cuando intentó calmar la situación.

El caos continuó camino a los vestuarios. Visiblemente fuera de sí, Hassan respondió a un hincha argentino que exhibía una bandera de Israel señalándose el escudo de su ropa, protagonizó un fuerte cruce con un fotógrafo y siguió discutiendo con integrantes de la organización mientras abandonaba el estadio junto a su hermano y asistente, Ibrahim Hassan.

Video: el DT de Egipto tuvo un tenso cruce con Scaloni y lo increpó X @laderechadiario La tensión alcanzó su punto máximo en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Allí se observa cómo Lionel Scaloni caminaba hacia los camarines cuando tuvo que abrirse paso entre el tumulto. En ese momento, Hossam Hassan lo vio, comenzó a seguirlo y le gritó varias frases con evidente enojo. El oriundo de Pujato no reaccionó y continuó su camino, aunque el entrenador egipcio insistió hasta que algunas personas intervinieron para evitar que la situación escalara. La grabación se corta justo cuando ambos quedan frente a frente, por lo que nunca se conoció cómo terminó el episodio.