El duro descargo del DT de Egipto tras la dolorosa eliminación ante Argentina: "No hubo respeto"

Hossam Hassan, entrenador de Egipto, apuntó contra el arbitraje del francés François Letexier y acusó a Argentina tras la eliminación de Egipto

El DT de Egipto sostuvo que su equipo fue superior al vigente campeón del mundo.

La histórica remontada de la Selección argentina ante Egipto dejó heridas abiertas. Tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan brindó una conferencia de prensa cargada de críticas hacia el arbitraje y sostuvo que el resultado estuvo condicionado por decisiones que perjudicaron a su equipo.

"Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés, armaron contexto previo y sufrimos las consecuencias. El resultado estuvo influenciado antes y durante el juego", disparó el entrenador, visiblemente molesto tras el encuentro disputado en Atlanta.

Las quejas por el arbitraje y el VAR Hossam Hassan explotó tras la eliminación de Egipto ante la Selección argentina. EFE Hassan hizo especial foco en dos jugadas que consideró determinantes para el desenlace del partido. Por un lado, reclamó una supuesta infracción sobre Mohamed Salah dentro del área antes del gol decisivo de Enzo Fernández. Por otro, cuestionó la anulación del tanto convertido por Mostafa Ziko.

"Se desestima un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta", afirmó el técnico egipcio. Además, redobló la apuesta al asegurar que "no hubo respeto ni juego limpio" durante el desarrollo del encuentro.

Lejos de suavizar sus declaraciones, Hassan sostuvo que Egipto fue superior al vigente campeón del mundo. "Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones, nos vamos con la frente en alto", expresó. Y agregó una frase contundente: "No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta. No voy a seguir viendo los partidos de esta copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación".