El 1x1 de Argentina ante Egipto: en un partido inolvidable, un rendimiento olvidable

La selección argentina logró uno de los triunfos más valiosos de su rica historia . De esos que son muy difíciles de olvidar, termine como termine la película del Mundial 2026 . Con un nivel futbolístico y físico preocupante, pero con las virtudes propias de un campeón, la Albiceleste sacó una prueba difícil ante Egipto y ya está en cuartos de final.

Con un rendimiento colectivo con altibajos, tras un aceptable primer tiempo y una primera media hora olvidable en el complemento, el equipo de Lionel Scaloni sacó a relucir los otros atributos que lo llevaron a transformarse en la mejor de todas durante todo este tiempo.

Sin embargo, hoy varios de los jugadores volvieron a estar lejos del nivel esperado. Un equipo lento, predecible, que sintió cada golpe del rival. Y más allá de algunas excepciones y el desahogo del final, quedó en evidencia que para levantar la cuarta habrá que dar un vuelco decisivo en varios aspectos del juego.

Emiliano Martínez (4): Te extrañamos, Dibu. Poco para hacer en el primer gol, aunque es cierto que el cabezazo fue en el área chica, y lento para salir en el segundo. Después no participó. Se guardó para lo que viene

Nahuel Molina (4): Corrió siempre atrás de la pelota. Lo atacaron poco y nada, pero en función ofensiva no incidió ni fue alternativa.

DPA

Cristian Romero (8): La gran figura del épico triunfo argentino. Firme, presente, bien parado, con la predisposición de siempre. Nos mantuvo en partido, por los quites y principalmente por el gol del descuento. Un guerrero, como siempre.

Lisandro Martínez (4): Sufrió el partido. Sintió el golpe del 0-1, en donde perdió en el juego aéreo, y después se mostró impreciso y muy lejos de los delanteros rivales.

Nicolás Tagliafico (6): El jugador más importante en ataque. No sólo le cometieron el penal, sino que además metió el centro para la situación que tuvo Julián Álvarez. Sus apariciones por sorpresa fueron lo más peligroso del equipo en todo el partido. Atrás no sufrió.

Rodrigo De Paul (3): Su peor partido en mucho tiempo. Impreciso, lento, repetitivo, predecible. No aportó en ataque, salvo con un remate débil, y nunca encontró su puesto en la cancha. Fue el primer cambio.

Leandro Paredes (7): Un león. Fue de menor a mayor y terminó siendo uno de los mejores dentro de un rendimiento colectivo flojo en líneas generales. Su pase rompe líneas distintivo fue fundamental en varias acciones en ataque. Y el quite antes del gol, vale como un gol. Se ganó un lugar.

Leandro Paredes fue el gran acierto de Scaloni. DPA

Enzo Fernández (5): Otro al que le costó el partido. Si bien empezó activo y dio el pase para Tagliafico en la del penal, después se juntó poco con Messi y el equipo lo extrañó. El gol del final, llegando casi sin aire y metiendo un tremendo cabezazo, lo libera de cualquier crítica. Salvador.

Alexis Mac Allister (4): Otro partido muy flojo. En un lugar del campo en donde debería sentirse más cómodo, chocó siempre con los mediocampistas rivales. Tuvo una clara en el primer tiempo y después se diluyó.

Lionel Messi (7): El interminable llanto del final refleja lo que fue su partido. Fueron contadas las ocasiones en donde logró zafar del cerrojo defensivo de los egipcios. Así y todo, marcó el empate y llevó a la selección a otro momento de gloria. No puede hacer todo.

Julián Álvarez (6): Mucho más activo que en los partidos anteriores, le faltó esquinarla más en una clara que tuvo en el primer tiempo. Después se mostró con la movilidad de siempre, pero por lo general lejos del área. La recuperación, más pase largo, en el 3 a 2 fue propio su ADN.

Los que ingresaron

Nicolás González (4): No tuvo la agresividad en ataque que mostró en la primera fase. Le faltó sorpresa y casi siempre perdió. Tampoco aportó en el retroceso. No fue solución.

Lautaro Martínez (5): Tuvo una clara que no pudo cabecear correctamente y después volvió a costarle encontrar situaciones de peligro. Clave la corrida y el centro quirúrgico para el gol de la victoria.

Gonzalo Montiel (5): Llamó la atención su ingreso, en un momento en donde el partido pedía otra cosa, pero fue clave en la asistencia (¿sin querer?) en el gol del empate.