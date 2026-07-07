Fiesta total en el Fan Fest: los festejos de Argentina tras la agónica victoria

Más de 170 mil personas ya participaron de los Fan Fest, donde la clasificación de Argentina a cuartos de final desató una fiesta multitudinaria.

Argentina se clasificó a los cuartos de final tras una agónica victoria sobre Egipto.

La agónica victoria de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Egipto, que aseguró el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, se vivió con una euforia desbordante en los Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires, que ya convocaron a más de 170 mil personas desde el debut del equipo nacional.

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se convirtió en el gran motivo de celebración en los Fan Fest impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El triunfo por 3 a 2 frente a Egipto, definido de manera agónica, provocó un estallido de felicidad entre miles de hinchas que siguieron el encuentro en pantallas gigantes instaladas en distintos espacios públicos.

La pantalla gigante y miles de hinchas, una postal repetida de los Fan Fest de Buenos Aires GCBA La Plaza Seeber, en Palermo, volvió a convertirse en el principal punto de encuentro para los simpatizantes argentinos. Allí, desde las primeras horas de la mañana, la jornada estuvo marcada por el color, la música en vivo, artistas itinerantes, propuestas recreativas para los más chicos y un patio gastronómico pensado para quienes eligieron compartir el día en familia o con amigos mientras esperaban el partido. La victoria del conjunto nacional desató una celebración multitudinaria que se extendió por todo el predio.

La pantalla gigante y miles de hinchas, una postal repetida de los Fan Fest de Buenos Aires Juan Mateo Aberastain/MDZ Un Fan Fest que sigue sumando convocatorias Según la información difundida por la organización, más de 170 mil personas ya disfrutaron de la propuesta desde el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo. Los Fan Fest se desarrollan en parques y plazas preparados especialmente por el Gobierno porteño para ofrecer una experiencia colectiva durante el campeonato.

La pantalla gigante y miles de hinchas, una postal repetida de los Fan Fest de Buenos Aires Juan Mateo Aberastain/MDZ Además de la plaza Seeber, este martes la propuesta también llegó al Parque Los Andes, en Chacarita, donde cientos de personas siguieron el encuentro en una pantalla gigante. El ambiente estuvo acompañado por bares, cafés y restaurantes con promociones especiales, ambientaciones temáticas, sorteos y espectáculos pensados para acompañar cada presentación del seleccionado argentino.