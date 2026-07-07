Encuesta: ¿quién fue la figura de Argentina frente a Egipto?

La Selección argentina supo sobreponerse a una desventaja de dos goles y terminó imponiéndose a Egipto para clasificar a cuartos de final. A falta de poco más de diez minutos el resultado era 0-2, pero aparecieron Cuti Romero, Leo Messi y Enzo Fernández para decretar el 3 a 2 definitivo. En MDZ te invitamos a votar al jugador más destacado de la Albiceleste, y al que menos se destacó.