Encuesta: ¿quién fue la figura de Argentina frente a Egipto?
Votá en la encuesta para elegir a la figura de la Selección Argentina frente a Egipto. También votá por el peor jugador
La Selección argentina supo sobreponerse a una desventaja de dos goles y terminó imponiéndose a Egipto para clasificar a cuartos de final. A falta de poco más de diez minutos el resultado era 0-2, pero aparecieron Cuti Romero, Leo Messi y Enzo Fernández para decretar el 3 a 2 definitivo. En MDZ te invitamos a votar al jugador más destacado de la Albiceleste, y al que menos se destacó.