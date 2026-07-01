Qué es lo que más preocupa a la juventud sobre el Gobierno de Javier Milei, según una encuesta

Una encuesta nacional realizada por las consultoras Reyes Filadoro y Enter Comunicación reveló que la corrupción desplazó a la inflación como principal preocupación entre la juventud argentina de 18 a 35 años. El dato aparece en un contexto atravesado por dificultades económicas persistentes, desgaste en la conversación digital y el impacto político del escándalo que involucró al ex vocero presidencial Manuel Adorni.

Pese a ese escenario, el informe muestra que el apoyo juvenil al gobierno de Javier Milei continúa siendo alto. El 56% de los encuestados aseguró que preferiría “mantener el rumbo” de la actual gestión de cara a las elecciones presidenciales de 2027, incluso cuando más de la mitad reconoce que atraviesa una situación económica complicada.

La investigación, basada en 643 casos relevados entre el 8 y el 13 de junio en todo el país, combinó encuestas cuantitativas con escucha digital en redes sociales durante todo el mes. El resultado muestra una juventud que todavía sostiene expectativas sobre el proyecto libertario, aunque con señales claras de desgaste y nuevos focos de preocupación.

El dato más llamativo del estudio es el cambio de prioridades entre los jóvenes. Por primera vez desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, l a corrupción aparece como el principal problema del país , mencionada por el 21% de los consultados. La inflación, históricamente dominante en las preocupaciones sociales de los últimos años, quedó relegada al 10%.

Detrás aparecen los bajos salarios (18%) y el desempleo (16%), dos variables que reflejan el impacto del ajuste económico en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

El fenómeno no solo atraviesa a los sectores opositores. Incluso dentro del universo de votantes de La Libertad Avanza, la corrupción comenzó a instalarse como una preocupación concreta: el 29% de los jóvenes oficialistas la señala hoy como el principal problema del país.

Según el informe, este cambio de percepción está vinculado a la creciente sensibilidad de los jóvenes frente a episodios de presunto uso indebido de recursos públicos, contrataciones irregulares y conflictos de interés que dominaron parte de la agenda pública en las últimas semanas.

El impacto del caso Adorni en el gobierno de Javier Milei

En ese marco, el estudio señala que el escándalo político que rodeó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni tuvo un efecto importante en la conversación digital y en la percepción pública del oficialismo.

Durante junio, el vocero presidencial se convirtió en el funcionario más mencionado en redes sociales, pero también en el dirigente con peor nivel de “sentiment”, es decir, con mayor proporción de menciones negativas.

La polémica vinculada a presuntas irregularidades administrativas y cuestionamientos por contrataciones en el área de comunicación amplificó el debate sobre transparencia dentro del propio electorado libertario. Aunque el informe aclara que el caso no produjo una ruptura masiva del apoyo juvenil al gobierno, sí contribuyó a consolidar la idea de que la corrupción dejó de ser un tema asociado únicamente a la “casta política tradicional”.

La escucha digital realizada por las consultoras detectó además que el 57% de las conversaciones sobre Milei durante junio tuvo un tono negativo. Se trata del primer saldo claramente desfavorable desde el inicio de la gestión libertaria entre los segmentos jóvenes analizados.

Los investigadores advierten que el deterioro de la conversación online no necesariamente se traduce de manera automática en pérdida de votos, pero sí puede afectar la construcción simbólica del oficialismo, especialmente entre sectores independientes.

Respaldo económico, pero con bolsillos ajustados en la juventud

Uno de los aspectos más contradictorios del relevamiento es que el respaldo político convive con una percepción económica muy compleja.

El 57% de los jóvenes admitió que no logra ahorrar o que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Sin embargo, aun en ese contexto, la mayoría sostiene que prefiere continuar con el rumbo económico actual.

El estudio interpreta este fenómeno como una persistencia de expectativas a largo plazo. Muchos jóvenes consideran que el ajuste económico todavía no produjo mejoras concretas en sus ingresos, pero creen que abandonar el programa económico implicaría retroceder a modelos anteriores que rechazan.

En ese sentido, la “fuga” de votantes jóvenes libertarios continúa siendo limitada. Solo el 15% de quienes votaron a Milei en 2023 afirmó sentirse decepcionado con el gobierno.

Para las consultoras, ese dato muestra que el oficialismo todavía conserva un núcleo de legitimidad importante entre las generaciones jóvenes, especialmente entre quienes priorizan el orden económico, el combate contra la inflación y el rechazo a la dirigencia política tradicional.

El 56% cree que la economía del país estará mejor que ahora, mientras que el resto, peor o igual.

Una fuerte brecha de género entre seguidores de Javier Milei

El informe también confirma una tendencia que viene profundizándose desde la campaña presidencial: la enorme diferencia entre hombres y mujeres en la relación con el oficialismo.

Los varones muestran niveles significativamente más altos de identificación con Milei y con La Libertad Avanza. El 56% evalúa positivamente la gestión nacional, frente al 39% de las mujeres.

La diferencia también aparece en las expectativas económicas. El 62% de los hombres se muestra optimista respecto del futuro económico del país, mientras que entre las mujeres ese porcentaje baja al 48%.

En términos partidarios, el 47% de los varones dice sentirse identificado con La Libertad Avanza, contra apenas el 30% de las mujeres.

En sentido inverso, el deseo de cambiar el rumbo político es considerablemente más alto entre las jóvenes: el 47% considera que el país necesita otra dirección, mientras que esa postura alcanza al 31% de los hombres.

Los analistas sostienen que esta brecha de género ya no es coyuntural sino estructural, y representa uno de los principales desafíos políticos del oficialismo hacia 2027.

La juventud independiente, en disputa

Otro de los datos que más atención genera en el estudio es el crecimiento de los sectores jóvenes despolitizados o sin identificación partidaria.

El 43% de los encuestados aseguró sentirse indiferente frente a la política o preferir mantenerse alejado de ella. Además, el 26% dijo no identificarse con ningún espacio político.

Dentro de este grupo aparece uno de los principales focos de preocupación para el gobierno: el 61% evalúa negativamente la gestión de Milei.

Las consultoras describen a este segmento como un “electorado en disputa”, con baja fidelidad partidaria y alta sensibilidad frente a la situación económica y los escándalos públicos.

Según el informe, allí podría definirse buena parte del escenario electoral de 2027, especialmente si el oficialismo no logra sostener expectativas de mejora económica y controlar el desgaste asociado a los casos de corrupción.

Aunque el respaldo juvenil a Milei sigue siendo mayoritario, el estudio concluye que comenzaron a aparecer límites más visibles para el oficialismo: una conversación digital crecientemente negativa, una agenda pública dominada por la corrupción y una brecha de género que se profundiza.

Por ahora, el apoyo resiste. Pero el trabajo advierte que el desafío del gobierno ya no pasa únicamente por estabilizar la economía, sino también por sostener credibilidad política frente a una generación que empezó a mirar con más atención los problemas de transparencia y el comportamiento de sus propios dirigentes.