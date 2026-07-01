Una encuesta reveló cuáles son las principales preocupaciones económicas de los votantes de Javier Milei

El Gobierno confía que, con la salida de Manuel Adorni, la gestión libertaria puede hacer gala de lo que considera logros en el rumbo de la economía. Una encuesta reveló las principales preocupaciones preocupaciones económicas de los votantes del presidente Javier Milei.

El oficialismo sostiene que la "economía le ganará a la política en 2027" y el presidente Javier Milei obtendrá la reelección. Mientras tanto, las preocupaciones de la población giran en torno a las principales variables económicas, las prioridades se dividen entre los votantes oficialistas y opositores en la Argentina.

En ese contexto, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , asume el nuevo rol con un electorado oficialista que ordena sus prioridades en torno a una lógica de balance y herencia, según señaló un análisis de opinió pública de Zentrix.

De acuerdo al informe de la consultora, entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal preocupación es el peso de las deudas personales. "El 53,2% de quienes apoyaron al oficialismo en 2025 señala las deudas como su mayor inquietud, ubicando este problema por encima de otros temas económicos y sociales", apuntó.

Datos de morosidad . Esto también se reflejan en los datos de morosidad de la familias, que alcanzó cifras récords y se ubicaron en el 12,1% en abril, según datos del BCRA.

Las otras inquietudes que mencionan los simpatizantes del Gobierno son: la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%).

Votantes opositores

Entre los votantes opositores, el orden se invierte casi por completo y la lógica cambia: la incertidumbre económica lidera (59,4%), seguida de ingresos y salario (52,6%) y, muy cerca, la corrupción (51,6%), uno de los pocos puntos de coincidencia entre ambos electorados, aunque con intensidades bien distintas.

"A diferencia del electorado oficialista, esta agenda está anclada en el presente inmediato: lo que preocupa no es la herencia ni el rumbo de mediano plazo, sino la incertidumbre sobre qué va a pasar con el propio ingreso de acá a poco", señaló la consultora Zentrix.