Sonrisas a la reelección: la imagen de Javier Milei vuelve a crecer y enciende las alarmas en el kirchnerismo
La última encuesta de Atlas Intel y Bloomberg muestra un repunte del Presidente al 40%, impulsado por la baja de la inflación y la mejora en el consumo.
La imagen positiva del presidente Javier Milei registró una recuperación en los últimos dos meses al trepar del 36% al 40%. En contraposición, los principales referentes del kirchnerismo sufrieron una marcada caída, según reveló el último estudio de la consultora Atlas Intel y Bloomberg. El informe, seguido de cerca por los inversores de Wall Street, señala que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cayó del 46% al 38% en su consideración pública, una tendencia decreciente que también alcanza a la exmandataria Cristina Kirchner.
Repunte en la confianza del consumidor
Este cambio en los niveles de aprobación del jefe de Estado coincide con el Índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di Tella. Dicho indicador interrumpió su tendencia negativa y experimentó en junio una mejora del 6,4%, consolidando su segundo incremento mensual consecutivo y la mayor suba desde noviembre pasado.
Reactivación económica y proyecciones de crecimiento para 2026
En el frente de la actividad económica, si bien los datos del Indec reflejaron un inicio de año rezagado, el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres arrojó una suba del 0,7% en mayo, con balances positivos en 8 de los 11 sectores evaluados.
Frente a este panorama, entidades financieras como Balanz corrigieron al alza sus estimaciones de crecimiento para el total de 2026, elevándolas del 2,7% al 3%. Este impulso está traccionado principalmente por tres motores clave:
La energía
El agro
La minería
Se prevé que a estos sectores se acoplen de forma gradual la industria manufacturera y el comercio.
Ingeniería financiera: Luis Caputo despeja el horizonte de vencimientos
A fin de blindar este proceso de estabilización de cara al escenario electoral y evitar sobresaltos cambiarios, el Palacio de Hacienda aceleró medidas clave de ingeniería financiera. El ministro de Economía, Luis Caputo, concretó la refinanciación hasta 2028 de una línea de créditos del tipo repo con bancos internacionales por un total de 6.000 millones de dólares, despejando los vencimientos para 2027.
El Gobierno ultima los detalles para el desembolso de otros 5.000 millones de dólares bajo el aval de organismos multilaterales, mientras evalúa un eventual regreso al mercado internacional de crédito si el riesgo país perfora la barrera de los 400 puntos básicos.