Sonrisas a la reelección: la imagen de Javier Milei vuelve a crecer y enciende las alarmas en el kirchnerismo

La última encuesta de Atlas Intel y Bloomberg muestra un repunte del Presidente al 40%, impulsado por la baja de la inflación y la mejora en el consumo.

La imagen positiva del presidente Javier Milei registró una recuperación en los últimos dos meses al trepar del 36% al 40%. En contraposición, los principales referentes del kirchnerismo sufrieron una marcada caída, según reveló el último estudio de la consultora Atlas Intel y Bloomberg. El informe, seguido de cerca por los inversores de Wall Street, señala que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cayó del 46% al 38% en su consideración pública, una tendencia decreciente que también alcanza a la exmandataria Cristina Kirchner.

Repunte en la confianza del consumidor Este cambio en los niveles de aprobación del jefe de Estado coincide con el Índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di Tella. Dicho indicador interrumpió su tendencia negativa y experimentó en junio una mejora del 6,4%, consolidando su segundo incremento mensual consecutivo y la mayor suba desde noviembre pasado.

Reactivación económica y proyecciones de crecimiento para 2026 En el frente de la actividad económica, si bien los datos del Indec reflejaron un inicio de año rezagado, el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres arrojó una suba del 0,7% en mayo, con balances positivos en 8 de los 11 sectores evaluados.

Juan Mateo Aberastain/MDZ Frente a este panorama, entidades financieras como Balanz corrigieron al alza sus estimaciones de crecimiento para el total de 2026, elevándolas del 2,7% al 3%. Este impulso está traccionado principalmente por tres motores clave:

La energía

El agro

La minería Se prevé que a estos sectores se acoplen de forma gradual la industria manufacturera y el comercio.