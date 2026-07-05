Eduardo Feinmann cuestionó a Javier Milei por una polémica herramienta para lograr su reelección: "Más kirchnerista no puede ser"

De cara a las elecciones 2027, Eduardo Feinmann criticó al oficialismo por apelar a la misma herramienta que utilizó el kirchnerismo para garantizarse el poder.

Eduardo Feinmann analizó durante el pase con Ignacio Ortelli en A24 la posibilidad de que el Gobierno vaya por la suspensión de las PASO para las próximas elecciones de 2027. El conductor cuestionó de manera contundente a Javier Milei por un plan para las urnas que identificó como típico del kirchnerismo.

Durante el diálogo entre los periodistas, Mariel Fitz Patrick sumó la posibilidad de que la reforma electoral contemple la chance de colectoras para que partidos afines al oficialismo favorezcan a Milei como único candidato presidencial. En tal sentido, si se eliminan las PASO, con esta modalidad distintos distritos podrían negociar a través de fuerzas como el PRO o la Unión Cívica Radical para que sus votos confluyan en la reelección del líder de La Libertad Avanza, estableciendo como moneda de cambio que si hay desdoblamiento en las provincias, el gobierno nacional no presente nombres competitivos para ganar el mando de los distritos.

Eduardo Feinmann, filoso con Javier Milei por una estrategia para su reelección "Eso hacía Néstor Kirchner en Santa Cruz. Te digo una cosa, si esa es una solución del Gobierno, más kirchnerista no puede ser, porque las provincias iban justamente a derogar lo que se llama la Ley de Lemas", retrucó contundente Eduardo Feinmann sobre la estrategia a la que apelaría el oficialismo para asegurarse la reelecci´`on.

Luego, redoblando su crítica hacia algunas decisiones de Javier Milei y sus allegados, el periodista remarcó: "A veces el Gobierno hace cosas muy kirchneristas".

Más allá de esta estrategia de las colectoras, Mariel Fitz Patrick señaló que en Mendoza el gobernador Alfredo Cornejo, que es un aliado del presidente, querrá poner en carrera a un discípulo suyo, mientras que La Libertad Avanza tiene en dicho territorio a Luis Petri como seguro candidato.