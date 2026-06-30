Eduardo Feinmann anticipó el final que le esperaría a Manuel Adorni tras sus comprometedores audios: "A la cárcel de cabeza"

Tras la renuncia del jefe de Gabinete, Eduardo Feinmann barajó el destino que enfrentaría el exfuncionario complicado por nuevas pruebas en su contra.

Eduardo Feinmann se refirió durante su pase con Pablo Rossi en A24 a la tensa situación que atraviesa Manuel Adorni tras su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, y a unos audios que complican al exfucionario que podría terminar tras las rejas.

"Hubo hechos que precipitaron durante los últimos días de la semana pasada una toma de decisión. Yo había dicho que un grupo de asesores habría convencido definitivamente a Karina (Milei) que había que sacarlo", comenzó Feinmann ratificando su presagio sobre el apartamiento de Adorni.

Luego, sobre la noticia de nuevas pruebas que pondrían al hombre de confianza de Javier Milei contra las cuerdas, el conductor detalló: "Creo que son como siete audios muy comprometedores para con Adorni, diciendo palabras más, palabras menos 'yo arreglo a los testigos, quedate tranquilo. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para arreglar a los testigos'".

Eduardo Feinmann, tajante sobre el posible destino de Manuel Adorni En ese momento, Pablo Rossi remarcó: "Eso es entorpecimiento de la causa, obstrucción de la investigación". A lo que Eduardo Feinmann agregó de sobre el posible derrotero de Manuel Adorni: "Eso te lleva a la cárcel de cabeza".

Siguiendo con su análisis del cuadro de situación del ex jefe de Gabinete, el periodista habló de un jaque mate del Congreso y de la Justicia en un caso que se encaminaba a la moción de censura. "Tanto el Senado como la Cámara de Diputados lo iban a terminar echando", señaló Feinmann.