Eduardo Feinmann apuntó contra Nacho Levy con una durísima acusación: "Es el..."

El periodista no se guardó nada al aire al hablar de Nacho Levy y expuso el testimonio de una exalumna de Levy.

Durante la emisión de este viernes de Puro Show analizaron las fuertes declaraciones de Eduardo Feinmann contra el dirigente social Nacho Levy. Al presentar el tema, Matías Vázquez resumió el contenido del informe.

"Eduardo Feinmann dice que Nacho Levy viene a ser el Darthés de los K". En ese momento, Pampito hizo un comentario sobre el estilo del conductor: "Me encanta como habla Feinmann porque le pone un énfasis en cómo dice 'La Garganta Poderosa'".

Esto fue lo que dijo Eduardo Feinmann sobre Nacho Levy En el video, Feinmann recordó que "el compañero Nacho Levy, el líder de La Garganta Poderosa, bien kirchnerista él, también era docente de jóvenes estudiantes en TEA y en Deportea". "Cuentan que era violento y acosador con las chicas, además de pegarle a su mujer. Su actual esposa lo denunció claramente y lo bien qué hace. Y también Gloria Carrá, que fue pareja de él, mirá lo que dijo", sumó el periodista.

A continuación, el Eduardo leyó el comunicado difundido por Gloria Carrá, madre de Ángela Torres y expareja de Levy. Tras citar la frase "A veces el camino es hablar. A veces es preservar la intimidad", reaccionó con dureza. "¿Cómo es eso? ¿Qué intimidad? Estamos hablando de una mujer golpeada", lanzó el comunicador.

El periodista comparó a Levy con Juan Darthés. Captura de pantalla Youtube Radio Mitre. Después continuó leyendo el resto del mensaje de la actriz: "Ante los mensajes que estoy recibiendo, quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas. Frente a hechos de público conocimiento, les cuento que, desde el primer momento, me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. Hoy elijo no hacerlo públicamente".