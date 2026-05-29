El llamativo posteo de Juan Darthés luego de recibir seis años de cárcel por el caso Thelma Fardín

Tras confirmarse la sentencia en su contra a principios de mayo, en las últimas horas se filtró una llamativa publicación del actor.

La Justicia de Brasil confirmó la condena contra Juan Darthés en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardín. La pena establecida es de seis años de prisión, aunque todavía quedan instancias judiciales pendientes para que la sentencia quede firme de manera definitiva.

La denuncia de la actriz se centró en un episodio ocurrido en 2009, durante una gira en Nicaragua de Patito Feo. En aquel entonces, Fardín tenía 16 años y Darthés 45.

Juan Darthés - Portada El actor fue condenado a seis meses de prisión por el caso de Thelma Fardín. Foto: Instagram / @juandarthes.

En medio de este escenario judicial, el actor realizó una publicación que llamó la atención en sus redes sociales. A través de sus estados de WhatsApp, compartió un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a su situación personal y legal.

"Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación", dice la frase que difundió el actor.