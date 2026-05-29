¿Nació el amor? Pescaron a Jorge Rial con una misteriosa mujer en Londres: las fotos

Luego de haber confirmado en abril su separación, el periodista fue visto en la capital inglesa con una mujer. ¿Será su nueva novia?

Días atrás, Pepe Ochoa sorprendió al revelar en El ejército de la mañana que Jorge Rial habría viajado a Mendoza acompañado por una misteriosa mujer. Según contó el periodista, ambos compartieron unos días juntos en un hotel y regresaron en el mismo vuelo, aunque aclaró que desconocía el vínculo exacto entre ellos.

Ahora, unas fotos volvieron a poner al comunicador en el centro de la escena. En medio de sus vacaciones en Europa, el periodista fue visto caminando por las calles de Londres junto a una mujer rubia, lo que despertó nuevamente rumores de romance.

Estallaron los rumores por el vínculo de Jorge Rial y María del Mar Ramón. María del Mar Ramón y el periodista se separaron.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales luego de que un turista reconociera al conductor en la capital inglesa y captara algunas postales del paseo. En las fotos se los puede ver relajados y muy compenetrados mientras recorren la ciudad.

Quien compartió el material fue Marcia Frisciotti, alias Pochi, desde su cuenta de Instagram, @Gossipeame. Allí, la panelista de Puro Show recordó la información que había dado Pepe Ochoa semanas atrás y planteó una duda sobre la identidad de la mujer. "Jorge Rial con una rubia desconocida paseando por Londres. Lo último que sabía de Rial es que se había separado de su novia colombiana y que después Pepe Ochoa tenía una foto de él en aeroparque con otra rubia, ¿será esa misma?", escribió la periodista.