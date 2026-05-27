Se supo la verdad: por qué Mariana Antoniale tuvo que irse del país tras romper con Jorge Rial

En un programa de espectáculos recordaron los detalles más oscuros del final de una de las parejas más mediáticas del país.

Loly Antoniale y Jorge Rial protagonizaron una de las historias de amor más seguidas por las audiencias locales. / Archivo MDZ

El romance entre Jorge Rial y Mariana "La Niña Loly" Antoniale ocupó las portadas de todas las revistas del corazón hasta su abrupto final en el año 2015. El vínculo, que se consolidó tiempo después de que el conductor terminara un matrimonio de 22 años con Silvia D'Auro, contemplaba planes de casamiento y una convivencia estable.

La razón del adiós entre la Niña Loly y Rial (parte 1)

Sin embargo, la ruptura se produjo en medio de un clima de extrema tensión familiar, laboral y una exposición mediática asfixiante. Desde ese momento, la modelo optó por radicarse en los Estados Unidos, buscando resguardar su paz mental frente a un entorno que calificó de cruel.

El gran temor de la Niña Loly ante Jorge Rial A pesar del paso de los años, el verdadero trasfondo de su salida de la pantalla chica sigue generando interrogantes. En una reciente emisión del ciclo El Run Run del espectáculo, transmitido por la señal Crónica, los periodistas Lío Pecoraro y Fernando Piaggio recordaron un dato revelador sobre los motivos que empujaron a Antoniale al aislamiento.

Se conoció el motivo de la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale. La modelo cordobesa decidió abandonar el país en 2015 tras el colapso de su relación afectiva. Archivo MDZ “La Niña Loly en un móvil que nos dio con (Carlos) Monti nos dijo que tenía miedo de hablar por miedo a que la deje sin trabajo”, puntualizó Pecoraro sobre las declaraciones que la cordobesa realizó en la intimidad de una entrevista. Según el relato de los conductores, las advertencias del periodista no tardaron en materializarse en los canales de televisión. “La dejó sin trabajo. Porque él ante cámara dice ‘no la contraten más a Mariana Antoniale’", agregaron en el piso de Crónica.