Jorge Rial sorprendió a Viviana Canosa al contar cómo eran las reuniones de las que participaba en la casa del expresidente años atrás.

Mauricio Macri volvió a ser tema principal en los diferentes programas luego de que en LAM dieron a conocer el supuesto romance. El expresidente estaría saliendo con Dolores Teuly, a quien conoció tiempo atrás durante su gestión, ya que ella formaba parte del equipo de ceremonial y protocolo.

En medio de toda esta revolución por el romance del expresidente, Jorge Rial reveló un dato desconocido sobre las reuniones en la casa de Mauricio Macri años atrás. Todo ocurrió en el programa que tiene con Viviana Canosa en Carnaval Stream.

"Mauricio es muy pijotero... ¿Vos fuiste a comer a la casa de él?", le preguntó el conductor a Canosa. Allí la periodista reconoció que también había ido a cenar a la casa del exmandatario y, posteriormente a esto, el conductor siguió revelando detalles.

Jorge Rial reveló detalles de las reuniones con Mauricio Macri Jorge Rial contó detalles desconocidos de sus reuniones con Mauricio Macri: "Pijotero"

"En Los Abrojos, te invitaba a comer asado y te lo daba cortado ya. Mis hijas eran chicas y les daba de comer antes de ir", sentenció el periodista. Además, sacó a la luz lo que hacían, ya que se quedaban con hambre.