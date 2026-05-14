La sorpresa de Eduardo Feinmann por el resultado que obtuvo Victoria Villarruel en una encuesta de cara a las próximas elecciones

Eduardo Feinmann compartió los resultados de una encuesta de DC Consultora, y el posicionamiento que obtuvo Victoria Villarruel de cara a las próximas elecciones generó sorpresa en el conductor.

Durante el pase con Pablo Rossi en A24, el líder de El Noticiero dio a conocer algunos de los puntos del sondeo en cuestión, y entre las preguntas aparecía la de "quién representa hoy al peronismo de centro". "Te vas a llevar una sorpresa", le anticipó Feinmann a su colega antes de anunciar los más votados por las personas que fueron consultadas en la encuesta .

"Sergio Uñac el 6.4%, Jorge Brito 7.9, Emilio Monzó el 10.3, Victoria Villarruel el 29.8, Juan Schiaretti el 45.6%", enunció el periodista cargando el énfasis en la figura del dirigente peronista cordobés. Sin embargo, para Rossi resultó más llamativa la presencia de la vicepresidenta entre los referentes del peronismo de centro. "Ella ha tenido gestos amigables si se quiere, pero nunca ha dicho 'yo quiero representar al peronismo', como todos los otros sí lo han hecho", aclaró el conductor de Hora 17 (A24).

Ante la afirmación de su compañero , Eduardo Feinmann remarcó sobre la inesperada aparición de Victoria Villarruel entre referentes diametralmente opuestos al oficialismo: "Pero ya la gente la ubica en el peronismo. La sociedad la ha ubicado ahí, ahora lo que ella quiera hacer ya es otra cosa, pero la gente la ubicó ahí en el peronismo de centro".

Pero las sorpresas alrededor de Villarruel en esta encuesta que funciona como esbozo sobre quiénes podrían ser candidatos en las próximas elecciones, no terminaron ahí, ya que la funcionaria también figuró altamente posicionada ante la pregunta "¿para usted quién debería revitalizar al Pro?".

En ese ítem, Eduardo Feinmann detalló que Mauricio Macri lideró con un 34.9%, seguido por Victoria Villarruel con 30.8, María Eugenia Vidal con 20.7 y Rogelio Frigerio con 13.6. "Aparece en todas, la gente la ve en todos lados, en el peronismo, en el Pro", señaló el comunicador sobre la vicepresidenta.

Por su parte, ante el importante porcentaje que obtuvo en ese apartado la funcionaria, Pablo Rossi reconoció que Victoria Villarruel cuenta con un "capital inquietante", mientras que Eduardo Feinmann disparó: "Para el Gobierno es un grano en el traste".

En tanto que ante la consulta de esta encuesta sobre la imagen positiva de una serie de dirigentes políticos, el conductor destacó sobre los resultados: "Javier Milei sigue estando muy alto, 49.1%. Axel Kicillof muy lejos, 20 puntos de diferencia con 29.7. Cristina Kirchner, aún con tobillera para mí sigue estando alta, 20.6. Mauricio Macri yo lo veo creciendo en imagen, 34.0%. Victoria Villarruel 47.8% de imagen positiva. Y Patricia Bullrich a sólo un punto de Javier Milei, con 48.3". Más abajo en la tabla de valoración, quedaron Jorge Brito con 21.4%, Sergio Massa con 17.5 y Dante Gebel con 14.8.

A nivel de conclusión en el apartado de imagen positiva, Pablo Rossi comentó: "Me pareció ver una foto de comienzo del gobierno de Milei, porque hay un tridente ahí arriba con el presidente, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich". A lo que Eduardo Feinmann coincidió sobre lo "llamativo" de los resultados de la encuesta que le da un gran protagonismo a la vicepresidenta.