Eduardo Feinmann estalló por un gravísimo caso de corrupción que compromete al gobierno de Javier Milei: "Tenés que ser malnacido"

Eduardo Feinmann estalló este lunes durante el pase con Pablo Rossi en A24, al aportar detalles sobre la confirmación de compras con sobreprecios de hasta el 4.000% realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Según trascendió, el gobierno de Javier Milei , a través de un informe del Ministerio de Salud, ratificó un entramado de corrupción en la adquisición de insumos ortopédicos a cargo del mencionado organismo que fue desarticulado tras el sonoro escándalo de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis.

Concretamente, en una compra de sillas de ruedas el sobreprecio llegó al 2.000%., mientras que el pago por un andador registró una diferencia del 4.239%. En este contexto, Feinmann se refirió a este siniestro engranaje cuyo origen se remonta a gestiones previas a la de Milei , y que se extendió durante los primeros dos años del actual oficialismo entre 2024 y 2025.

Mientras exfuncionarios y empresarios involucrados en esta causa han sido citados por la Justicia a declarar a partir de este lunes, el periodista expresó su indignación desde la pantalla de A24.

Tras tildar de "banda de delincuentes" a referentes del disuelto organismo como Diego Spagnuolo y Miguel Calvete, Eduardo Feinmann remarcó que las irregularidades en la Andis venían de varias administraciones previas a la del gobierno de Javier Milei, y comentó algunos detalles de este corrupto sistema al que definió de "afano y sobreprecios".

"En un andador se registró la diferencia de 4.239%", puntualizó a modo de ejemplo el conductor. Además, contrastó el mismo tipo de compras realizadas por el Pami y la Andis, para dejar en claro que la agencia de discapacidad adquirió idénticos insumos por precios notoriamente superiores.

"¿Hay que ser hijo de pu... no? Y quedarte con esa guita en coimas. Es verdaderamente impresionante", sentenció furioso Eduardo Feinmann. Luego agregó indignado: "La diferencia entre lo facturado y los precios de referencia oscilan entre el 300 y el 1.000%, en algunos casos la brecha superó los 2.000, pero el caso más significativo el del andador con 4.239% de sobreprecio. Tenés que ser un malnacido, hacer guita con esto".