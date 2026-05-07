La punzante sospecha de Baby Etchecopar sobre el verdadero motivo del apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni

Baby Etchecopar cuestionó la permanencia de Manuel Adorni en su cargo mientras transita una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Además, en el editorial de su programa en A24, el conductor esbozó una filosa sospecha sobre el verdadero motivo del apoyo de Javier Milei al jefe de Gabinete.

Tras alertar sobre el daño que le hace al Gobierno la falta de reflejos a la hora de apartar a Adorni hasta que si situación se aclare, Etchecopar le advirtió a Milei sobre el impacto en la opinión pública que produce este tema en el consecuente debilitamiento de la imagen del oficialismo.

"Las pequeñas mentiras de un Gobierno, van esmerilando las grandes realidades... Hoy querido presidente, no lo creemos más, por lo menos yo. Y hoy no sólo no le creo, sino que también sospecho. Sospecho que usted con su hermana sean cómplices de Adorni y nadie lo dice, pero que sea un triunvirato que se están cubriendo uno con el otro. Se están cubriendo las espaldas", comenzó punzante Baby Etchecopar sobre lo que habría detrás de de la indeclinable defensa de Javier Milei sobre su funcionario de mayor confianza.

Continuando con su elucubración, el periodista esbozó: "Y sospecho que Adorni habrá dicho 'si me echan a mí, yo voy a hablar porque no me la como solo'. Esos entuertos, esos pactos de hermandad, raros".

Por otro lado, respecto al acompañamiento que un sector de la prensa y de la sociedad le siguen brindando a Milei, Etchecopar subrayó en alusión al rechazo de una vuelta del kirchnerismo: "Creo que los estamos sosteniendo porque enfrente hay mucho delincuente dando vueltas, como los tiburones".

Más allá del blindaje del mandatario como talismán contra el regreso del peronismo, el conductor no dudó en remarcarle a Javier Milei que está equivocado, tanto en sostener a ultranza a Manuel Adorni, como en agraviar al periodismo con sistemáticas descalificaciones. "No le daría nunca una nota a usted presidente, no me interesa. Yo no tengo sangre de pato. Si usted me falta el respeto, terminaríamos revolcándonos por el piso del canal y queda feo. Porque un hombre no puede faltar el respeto a otro, y el otro comersela porque es el presidente. Yo a usted no le falto el respeto", remarcó categórico el conductor.

Por último, si bien Etchecopar mencionó la importancia de los buenos anuncios en materia económica que hizo Milei en los últimos días desde Estados Unidos, sostuvo en alusión a Adorni que "todo queda invalidado por cubrir a un tipo que no se puede cubrir".