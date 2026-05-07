Bombazo: la figura top que había anunciado la renuncia a su selección y ahora dice que volvería para jugar el Mundial

El delantero cambió su postura tras su retiro y dejó abierta una posibilidad que vuelve a ponerlo en el centro de la escena internacional.

Una declaración que podría cambiar el escenario, a poco del Mundial.

Cuando parecía que su historia con la selección de Uruguay había quedado definitivamente cerrada, Luis Suárez dejó abierta la posibilidad de un regreso de cara al Mundial 2026. El delantero, que había anunciado su retiro en 2024, aclaró que no rechazaría una convocatoria y fijó su postura ante una eventual citación.

La aclaración no es menor. Durante su retiro, el mensaje había sido interpretado como un cierre definitivo. Sin embargo, en sus últimas declaraciones, el atacante eligió reformular esa posición y dejar en claro que su vínculo con la Celeste no está completamente terminado. “Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial”, explicó.

El cambio también incluyó una revisión de sus propias palabras. “Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar”, sostuvo, en referencia a expresiones que habían generado ruido en el entorno del seleccionado.

Un cierre atravesado por tensiones La salida de Suárez de la selección se produjo en septiembre de 2024, luego de un empate sin goles ante Paraguay por las eliminatorias. En ese momento, el delantero había anunciado que ese partido sería el último con la Celeste, en una decisión vinculada tanto a lo deportivo como al contexto interno del equipo.

Tras su despedida, el propio Suárez fue crítico con la conducción de Marcelo Bielsa y señaló situaciones que, según su mirada, habían afectado el clima dentro del plantel. Ese escenario alimentó la idea de un cierre definitivo de su etapa internacional.