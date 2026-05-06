Mendoza ya tiene a su primera representante en la selección argentina de gimnasia

La gimnasia artística mendocina vive un momento histórico. Delfina Estoco, gimnasta de 18 años del gimnasio Akro’s y representante de la Federación Mendocina de Gimnasia Artística, fue convocada para integrar la Selección argentina que disputará el Campeonato Panamericano en Río de Janeiro del 18 al 21 de junio, haciendo historia para Mendoza .

El certamen tendrá una importancia enorme, ya que será clasificatorio para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se desarrollará en Róterdam, Países Bajos, del 17 al 25 de octubre de 2026. Los cinco mejores equipos del Panamericano obtendrán el pase directo a la cita mundialista.

La convocatoria de Delfina llegó luego de un exigente proceso de selección organizado por la Confederación Argentina de Gimnasia. Diez gimnastas participaron de una concentración de preselección: cinco habían sido preconvocadas y las otras cinco debieron atravesar una instancia previa de evaluación. Allí, la mendocina tuvo una actuación sobresaliente y finalizó en el segundo lugar, asegurando su lugar en la concentración definitiva.

Después de una intensa semana de entrenamientos y dos jornadas de controles ante jueces, Delfina terminó siendo una de las elegidas para conformar el equipo argentino junto a Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Meline Mesropian y Julieta Lucas.

La joven gimnasta entrena desde los 6 años en el gimnasio Akro’s bajo la conducción de Agustina Álvarez Soler y viene construyendo una sólida trayectoria tanto a nivel provincial como nacional e internacional. En abril pasado participó del torneo Luxembourg Open, donde alcanzó la final en la disciplina de paralelas, uno de los resultados más destacados de su carrera.

“Estoy muy contenta, no me lo esperaba. Aunque trabajé muchísimo para esto, nunca imaginé llegar a este resultado. Fueron muchos días de esfuerzo y hoy todo eso valió la pena. Esto me motiva muchísimo a seguir, a no bajar los brazos y a confiar más en mí”, expresó Delfina tras confirmarse su convocatoria.

La presencia de Estoco en la Selección argentina marca un hecho sin precedentes para Mendoza, ya que será la primera gimnasta de la provincia en integrar una selección mayor y participar de un Campeonato Panamericano representando al país.