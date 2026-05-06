Más de dos horas y 140 kilómetros: el viaje más largo que permite hacer la SUBE en Mendoza

Desde el lunes, el sistema SUBE llegó a una nueva zona de Mendoza y empezó a funcionar en colectivos del Este provincial. La ampliación alcanza a servicios que circulan por San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, una región donde el transporte conecta ciudades, distritos y recorridos que pueden superar los 140 kilómetros.

La implementación permite pagar con tarjeta SUBE física o digital, tarjetas bancarias sin contacto, celulares con NFC y código QR. Durante los primeros meses, el nuevo sistema convivirá con los métodos tradicionales, por lo que los usuarios todavía podrán utilizar las formas de pago que ya estaban vigentes mientras avanza la adaptación.

El cambio abrió una pregunta interesante para quienes miran el mapa del transporte mendocino: cuál es el recorrido más largo que puede hacerse ahora con SUBE dentro de la red del Este. Entre las opciones habilitadas, los viajes que unen la Terminal de Ómnibus de Mendoza con la ciudad de La Paz aparecen entre los tramos más extensos.

Uno de los servicios clave es el 716B, que sale desde la Terminal de Mendoza y llega hasta La Paz. Se trata de uno de los recorridos más directos, ya que avanza por el corredor de la Ruta 7. También existe otro ramal 716B menos directo, con ingresos a localidades ubicadas cerca de esa traza, por lo que el tiempo de viaje puede variar según el recorrido elegido .

Sube zona Este (1) SUBE permite combinar líneas y acercarse hasta Desaguadero, en el límite este de la provincia. Julieta Caballero/MDZ

Otra alternativa es el 715A, que también conecta la Terminal con La Paz. A ese esquema se suma el 715E, un servicio con más paradas y un trayecto menos lineal, ya que en distintos sectores circula por la Ruta 50 y atraviesa varias localidades del Este mendocino. Por ese motivo, aunque el destino final sea similar, el viaje puede durar más.

En todos estos casos, el recorrido supera los 140 kilómetros si se toma como referencia el tramo entre Mendoza y La Paz. La duración estimada está por encima de las dos horas y media, aunque puede cambiar según el ramal, la cantidad de paradas, el tránsito, el horario de salida y el ingreso a zonas intermedias.

En cuanto al valor, el boleto entre La Paz y la Terminal del Sol fue informado en $11.300 dentro del esquema tarifario vigente para los servicios del Este. El monto puede variar si el pasajero realiza tramos intermedios, combina colectivos o accede a beneficios vinculados al uso de SUBE.

La llegada de SUBE también incorpora el sistema de transbordo en el Este. Según lo informado oficialmente, los usuarios podrán acceder a descuentos por combinaciones de colectivos, una herramienta importante para quienes deben unir más de una línea para completar viajes largos o llegar a zonas alejadas.

Para quienes buscan avanzar todavía más hacia el límite de Mendoza, existe una opción adicional: llegar a La Paz y desde allí hacer transbordo hacia Desaguadero. Las líneas 770A y 770B permiten cubrir ese último tramo, que demanda cerca de 40 minutos y conecta con el extremo este de la provincia.

Por la extensión de los recorridos y la diferencia entre ramales, se recomienda consultar los horarios actualizados en la aplicación Mendotran antes de viajar. Allí se puede verificar la salida más conveniente, el tiempo estimado y las alternativas disponibles según el punto de partida y destino.