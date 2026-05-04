Transporte con QR: cómo viajar gratis en mayo y aprovechar los reintegros
En mayo, pagar el transporte con QR permite acceder a reintegros totales y beneficios en varias ciudades, con tope mensual y condiciones según la app.
En medio de un nuevo aumento del transporte, las billeteras virtuales ganan terreno como alternativa a la SUBE en el AMBA y el interior. Durante mayo de 2026, una promoción permite viajar gratis en subte mediante reintegros diarios, en un esquema que combina descuentos directos y pagos con QR.
Subte gratis con QR: cómo funciona el reintegro
Durante todo mayo, la app Naranja X ofrece 100% de devolución del pasaje de subte, con un tope de $5.000 por usuario al mes.
Para acceder al beneficio es necesario:
- Generar un código QR desde la app
- Escanearlo en los molinetes habilitados
- Contar con al menos $1.200 de saldo previo
El dinero se reintegra en la cuenta dentro de las 48 horas posteriores al pago.
QR y tarifa escalonada
El pago con QR mantiene la lógica de tarifa progresiva del subte porteño: cuanto más se viaja en el mes, menor es el costo por viaje.
Pero hay una serie de condiciones clave:
- Se debe usar siempre el mismo medio de pago digital
- Los pagos con tarjeta o NFC no se suman al historial del QR
Colectivos con QR: dónde ya se puede pagar
El uso de billeteras virtuales también se expande en colectivos, especialmente con Mercado Pago, que ya opera en múltiples jurisdicciones.
En el AMBA:
- Más de 30 líneas en CABA (como 12, 34, 68 y 132)
- Cerca de 100 líneas nacionales (8, 60, 152, 194, entre otras)
En el interior, el sistema ya funciona en:
- Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, entre otras)
- Santa Fe (Rosario y Rafaela)
- Córdoba (capital, Río Cuarto, Villa María)
- Mendoza, San Luis, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Bariloche y más
La red sigue ampliándose a medida que se incorporan lectores QR en nuevas unidades.
Qué pasa con la SUBE y los beneficios vigentes
El avance del QR no reemplaza completamente a la SUBE. Algunos beneficios siguen atados al sistema tradicional:
- La Tarifa Social no aplica con QR
- El descuento por Red SUBE tampoco está disponible
- Estos beneficios solo rigen con tarjeta física
En cambio, las billeteras virtuales apuntan a otro esquema: reintegros directos y promociones específicas.
Un cambio en la forma de pagar el transporte
La expansión del QR en transporte público marca una transición hacia pagos más digitales y flexibles. Con promociones activas y mayor alcance, las billeteras virtuales empiezan a competir de forma directa con los sistemas tradicionales.