Transporte con QR: cómo viajar gratis en mayo y aprovechar los reintegros

En medio de un nuevo aumento del transporte , las billeteras virtuales ganan terreno como alternativa a la SUBE en el AMBA y el interior. Durante mayo de 2026, una promoción permite viajar gratis en subte mediante reintegros diarios, en un esquema que combina descuentos directos y pagos con QR .

Las billeteras virtuales permiten ahorrar hasta el 100% del pasaje si se abona con QR.

Durante todo mayo, la app Naranja X ofrece 100% de devolución del pasaje de subte, con un tope de $5.000 por usuario al mes.

Para acceder al beneficio es necesario:

El dinero se reintegra en la cuenta dentro de las 48 horas posteriores al pago.

QR y tarifa escalonada

El pago con QR mantiene la lógica de tarifa progresiva del subte porteño: cuanto más se viaja en el mes, menor es el costo por viaje.

Pero hay una serie de condiciones clave:

Se debe usar siempre el mismo medio de pago digital

Los pagos con tarjeta o NFC no se suman al historial del QR

Colectivos con QR: dónde ya se puede pagar

El uso de billeteras virtuales también se expande en colectivos, especialmente con Mercado Pago, que ya opera en múltiples jurisdicciones.

En el AMBA:

Más de 30 líneas en CABA (como 12, 34, 68 y 132)

Cerca de 100 líneas nacionales (8, 60, 152, 194, entre otras)

En el interior, el sistema ya funciona en:

Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, entre otras)

Santa Fe (Rosario y Rafaela)

Córdoba (capital, Río Cuarto, Villa María)

Mendoza, San Luis, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Bariloche y más

La red sigue ampliándose a medida que se incorporan lectores QR en nuevas unidades.

Qué pasa con la SUBE y los beneficios vigentes

El avance del QR no reemplaza completamente a la SUBE. Algunos beneficios siguen atados al sistema tradicional:

La Tarifa Social no aplica con QR

El descuento por Red SUBE tampoco está disponible

Estos beneficios solo rigen con tarjeta física

En cambio, las billeteras virtuales apuntan a otro esquema: reintegros directos y promociones específicas.

Un cambio en la forma de pagar el transporte

La expansión del QR en transporte público marca una transición hacia pagos más digitales y flexibles. Con promociones activas y mayor alcance, las billeteras virtuales empiezan a competir de forma directa con los sistemas tradicionales.