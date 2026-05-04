Presenta:

Sociedad

|

qr

Transporte con QR: cómo viajar gratis en mayo y aprovechar los reintegros

En mayo, pagar el transporte con QR permite acceder a reintegros totales y beneficios en varias ciudades, con tope mensual y condiciones según la app.

MDZ Sociedad

Cómo ahorrar en el transporte pagando con QR. Foto: Imagen ilustrativa/ X

Cómo ahorrar en el transporte pagando con QR. Foto: Imagen ilustrativa/ X

En medio de un nuevo aumento del transporte, las billeteras virtuales ganan terreno como alternativa a la SUBE en el AMBA y el interior. Durante mayo de 2026, una promoción permite viajar gratis en subte mediante reintegros diarios, en un esquema que combina descuentos directos y pagos con QR.

transporte-público-colectivos-conurbano-_1_ (1).jpg
Las billeteras virtuales permiten ahorrar hasta el 100% del pasaje si se abona con QR.

Las billeteras virtuales permiten ahorrar hasta el 100% del pasaje si se abona con QR.

Subte gratis con QR: cómo funciona el reintegro

Durante todo mayo, la app Naranja X ofrece 100% de devolución del pasaje de subte, con un tope de $5.000 por usuario al mes.

Para acceder al beneficio es necesario:

  • Generar un código QR desde la app
  • Escanearlo en los molinetes habilitados
  • Contar con al menos $1.200 de saldo previo

El dinero se reintegra en la cuenta dentro de las 48 horas posteriores al pago.

QR y tarifa escalonada

El pago con QR mantiene la lógica de tarifa progresiva del subte porteño: cuanto más se viaja en el mes, menor es el costo por viaje.

Pero hay una serie de condiciones clave:

  • Se debe usar siempre el mismo medio de pago digital
  • Los pagos con tarjeta o NFC no se suman al historial del QR

Colectivos con QR: dónde ya se puede pagar

El uso de billeteras virtuales también se expande en colectivos, especialmente con Mercado Pago, que ya opera en múltiples jurisdicciones.

En el AMBA:

  • Más de 30 líneas en CABA (como 12, 34, 68 y 132)
  • Cerca de 100 líneas nacionales (8, 60, 152, 194, entre otras)

En el interior, el sistema ya funciona en:

  • Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, entre otras)
  • Santa Fe (Rosario y Rafaela)
  • Córdoba (capital, Río Cuarto, Villa María)
  • Mendoza, San Luis, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Bariloche y más

La red sigue ampliándose a medida que se incorporan lectores QR en nuevas unidades.

Qué pasa con la SUBE y los beneficios vigentes

El avance del QR no reemplaza completamente a la SUBE. Algunos beneficios siguen atados al sistema tradicional:

  • La Tarifa Social no aplica con QR
  • El descuento por Red SUBE tampoco está disponible
  • Estos beneficios solo rigen con tarjeta física

En cambio, las billeteras virtuales apuntan a otro esquema: reintegros directos y promociones específicas.

Un cambio en la forma de pagar el transporte

La expansión del QR en transporte público marca una transición hacia pagos más digitales y flexibles. Con promociones activas y mayor alcance, las billeteras virtuales empiezan a competir de forma directa con los sistemas tradicionales.

Archivado en

Notas Relacionadas