Alerta por Zonda, ráfagas de hasta 60 Km/h y precipitaciones: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este martes por Zonda en el sur, que el miércoles se extendería al resto de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por viento Zonda para este martes 5 de mayo, durante la tarde en el sur de Mendoza. En el resto de la provincia se espera una jornada agradable, con precipitaciones en cordillera.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”, indicaron.

alerta zonda martes El SMN emitió un alerta amarilla por Zonda para este martes en Mendoza.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este martes se espera una mínima de 10ºC y una máxima de 24ºC. El miércoles se anticipa la presencia de viento Zonda, por lo que la temperatura rondará los 30ºC y se anuncian precipitaciones hacia la noche.

El jueves cambian las condiciones: será una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana, aunque mejorando por la tarde. La mínima esperada es de 13ºC y la máxima de 19ºC.