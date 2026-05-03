Alerta por brote de hantavirus en un crucero: Tierra del Fuego descartó casos positivos en la provincia

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego emitió este domingo un comunicado para aclarar la situación epidemiológica de la provincia tras conocerse el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius . El buque, que partió desde el puerto de Ushuaia para una travesía antártica, registró al menos tres fallecimientos, incluyendo un caso confirmado de hantavirus.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades sanitarias fueguinas informaron que, hasta el momento, no cuentan con datos oficiales ni nombres de los afectados . Esta falta de información impide realizar el rastreo de contactos necesario para determinar si el contagio pudo haberse producido antes del embarque en la capital fueguina.

El crucero MV Hondius transportaba a unos 170 pasajeros y 70 tripulantes en su última travesía. Los primeros síntomas entre los pasajeros comenzaron a manifestarse mientras el buque navegaba hacia Cabo Verde , en el noroeste de África.

Desde la cartera de salud provincial destacaron que no han recibido comunicaciones, ni oficiales ni extraoficiales, por parte del Ministerio de Salud de la Nación respecto al caso del MV Hondius.

Diferencias geográficas: Las zonas endémicas de hantavirus en la Patagonia se encuentran en la franja cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut , zonas de bosque andino y alta humedad, condiciones que no coinciden con el ecosistema fueguino.

Sin registros históricos: Tierra del Fuego no registra casos confirmados de hantavirus desde que se iniciaron los registros epidemiológicos en la isla.

Un nuevo caso de hantavirus puso en alerta a las autoridades sanitarias de una provincia del sur Archivo

La administración local señaló que el desconocimiento de las identidades de las personas fallecidas y afectadas es un obstáculo crítico. Sin esos datos, el sistema sanitario local no puede reconstruir los itinerarios previos al embarque ni verificar si los pasajeros tuvieron contacto con áreas de riesgo antes de llegar a la ciudad de Ushuaia.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida por roedores (principalmente el ratón colilargo). Se contagia por la inhalación de saliva, orina o excrementos de animales infectados. Aunque el contagio interhumano es poco frecuente, se ha documentado en brotes específicos en el sur de Argentina.

Por ahora, el sistema de vigilancia epidemiológica de Tierra del Fuego se mantiene en alerta, a la espera de que los organismos nacionales o la empresa operadora del crucero brinden la información necesaria para descartar cualquier foco de contagio en el territorio provincial.