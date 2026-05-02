Reino Unido reafirma que la defensa de Malvinas es innegociable y hay máxima alerta

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica, Richard Knighton, ratificó que la defensa de las Islas Malvinas constituye un objetivo “innegociable” para el Reino Unido y confirmó que las unidades militares desplegadas en la región se encuentran en estado de “máxima alerta ”.

Las declaraciones del alto mando británico refuerzan la postura de Londres en el Atlántico Sur y se producen en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de la filtración de un memorando del Pentágono que menciona la posibilidad de un respaldo estadounidense al reclamo argentino sobre el archipiélago.

En ese marco, Knighton destacó la capacidad operativa de la RAF y aseguró que el despliegue militar en las islas permite garantizar un control efectivo del espacio aéreo. En particular, subrayó la presencia de cazas y personal especializado en la base de Mount Pleasant, considerada clave en la estrategia defensiva británica.

“Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las islas es absoluto”, afirmó el jefe militar, quien vinculó el actual nivel de vigilancia con la necesidad de sostener una disuasión creíble ante cualquier intento de cuestionar la soberanía del Reino Unido en el territorio.

Además, remarcó que el esquema de defensa no es estático, sino que se actualiza de manera permanente frente a los desafíos globales, en coordinación con otras fuerzas desplegadas en el Atlántico Sur.

Contexto político y tensión internacional

El endurecimiento del discurso británico se da luego de que el diario The Telegraph difundiera un documento del Pentágono que analiza distintos escenarios geopolíticos ante la falta de apoyo de aliados europeos en conflictos internacionales, entre ellos el de Irán.

En ese escenario, trascendió que el presidente argentino, Javier Milei, reiteró ante autoridades de Estados Unidos la histórica posición del país al sostener que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se refirió recientemente al tema, en declaraciones donde instó a los habitantes del archipiélago a “volver a su país”, lo que sumó un nuevo elemento de tensión en el vínculo bilateral.

En este contexto, las palabras del jefe de la RAF consolidan un escenario de mayor rigidez diplomática, donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional y en la relación entre Argentina y el Reino Unido.