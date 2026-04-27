Malvinas: Milei habló de avances en la soberanía, pero advierten por el costo del alineamiento con EE.UU.

Una versión difundida por Reuters sobre una posible revisión del respaldo de Estados Unidos a Reino Unido en torno a las Islas Malvinas reactivó el debate. En ese contexto, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona analizó en el programa After Office , en 105.5 FM MDZ Radio, el escenario tras los dichos de Javier Milei sobre avances en el reclamo.

“El Departamento de Estado [...] ha reafirmado la posición de neutralidad de Estados Unidos, lo cual de algún modo implica que no hay, por lo menos por el momento, ningún cambio”, sostuvo Carmona. En ese sentido, explicó que “Estados Unidos nunca ha reconocido la soberanía británica de Malvinas como tampoco lo ha reconocido la soberanía argentina sobre Malvinas”, sino que mantiene “una posición de reconocimiento de la administración de hecho [...] que ejerce Gran Bretaña”.

Carmona consideró que un eventual cambio de postura de Washington sería relevante: “Sin lugar a dudas, si Estados Unidos cambiara su posición sería positivo”. Sin embargo, aclaró qué implicaría ese giro: “Lo que tendría que hacer es decir que las Malvinas son argentinas [...] e instar de manera firme a que el Reino Unido deje de violar el derecho internacional y se siente en la mesa de negociaciones”.

En paralelo, remarcó que Argentina ya cuenta con apoyos internacionales: “Argentina ya tiene el reconocimiento de soberanía de países muy importantes de la región [...] de China, de Rusia y de otros países importantes”.

Críticas al alineamiento y advertencias sobre la política exterior

El exfuncionario también cuestionó la estrategia del Gobierno nacional: “El alineamiento automático con Estados Unidos hace que cuando Estados Unidos hace un guiño [...] este gobierno automáticamente reacciona”. Y advirtió: “Los alineamientos automáticos en política internacional nunca son buenos, con ningún país”.

En esa línea, fue más contundente: “Seguidismo es una palabra que define muy claramente esta posición”, y alertó que esa política “tiene consecuencias negativas para la política exterior argentina”.

Finalmente, Carmona subrayó la importancia de sostener una estrategia diplomática amplia: “Argentina tiene que seguir haciendo gestiones con Estados Unidos [...] con aquellos países que todavía no dicen ‘las Malvinas son Argentina’”. Y concluyó con una advertencia política: “Hay que evitar vivir un momento Galtieri [...] esa tentación de usar el tema de Malvinas para superar otros problemas que hay en el país”.