Javier Milei cruzó a Victoria Villarruel por Malvinas: "Es una cartita a Papá Noel"

El presidente Javier Milei arremetió este sábado contra Victoria Villarruel , quien renovó sus cuestionamientos al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas

El mandatario compartió un posteo de una cuenta de X para cuestionar a su vice, en una nueva demostración de su enemistad. “Es una cartita a Papá Noel”, afirmó este usuario ante una publicación de la titular del Senado.

“Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”, señaló Villarruel, quien se hizo eco de un posible cambio en la postura de Estados Unidos. “Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros, donde está su país", manifestó la exdiputada en X.

Estimada...¿Estimada? Sra @VickyVillarruel . Si no se lo han dicho sus asesores, debería dejar de postear frases de la Efemérides del día y de los sobrecitos de azúcar. Dicho ese consejo gratis, hablar de soberanía en abstracto, o lo que el Reino Unido "debería" hacer, solo en… https://t.co/qEEIB9Q4r0

Al respecto, el presidente le dio RT a un posteo que se refiere a ese comentario: “Si no se lo han dicho sus asesores, debería dejar de postear frases de la Efemérides del día y de los sobrecitos de azúcar. Dicho ese consejo gratis, hablar de soberanía en abstracto, o lo que el Reino Unido "debería" hacer, solo en un tono declamativo, es fulbito para la tribuna”.

“Lo peor de todo es que ya lo sabe, pero no puede salir de ese rincón discursivo”, apuntó esta cuenta llamada “El Viejo Libertario”.

“Hablemos en serio: Cuando hay asimetría de poder, las condiciones las pone el más fuerte, y además negocia cuando quiere, o sea: nunca. Es decir, que el "debe", así solito, es una cartita a Papá Noel. Argentina va a firmar un acuerdo con el Reino Unido, sí y solo sí, el RU esté obligado a hacerlo o cuando le convenga económicamente.”, enfatizó.

“Para obligarla, tenemos que tejer una red de relaciones internacionales que nos apoyen en el reclamo, tenemos que hacer costoso el mantenimiento de la base militar a 15.000 km de distancia del RU, potenciando nuestro poder militar disuasivo, tenemos que desarrolar las economías de la Patagonia, tenemos que convertirnos en un país serio y respetado. Todas, absolutamente todas, esas líneas se están siguiendo en la agenda de mediano y largo plazo de @JMilei y todo su gabinete”, agregó ese militante violeta, que viralizó Milei.

Villarruel apuntó contra una diputada libertaria por Malvinas

Se vivió un tenso cruce en redes sociales que protagonizaron la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Sabrina Ajmechet por la soberanía de las Islas Malvinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2048021000533475421&partner=&hide_thread=false Nadie escribe eso si no es porque es pro inglés. Ni el argentino menos formado escribe semejante ofensa. No me extraña de quién vive hablando de otros países. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 25, 2026

"Nadie escribe eso si no es porque es pro inglés. Ni el argentino menos formado escribe semejante ofensa. No me extraña de quién vive hablando de otros países", aseguró la referente del Senado.

El conflicto se desató cuando Villarruel calificó como "una vergüenza" a la diputada Ajmechet, al citar una publicación de 2012 en la que la actual legisladora sostuvo que "las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas". Ante la viralización de estos dichos en el marco de la coyuntura geopolítica actual, Villarruel respondió tajante: "Ajmechet es una vergüenza".

La respuesta de la diputada libertaria no tardó r y subió el tono de la confrontación al acusar directamente a la vicepresidenta de "traidora". Ajmechet hizo una extensa publicación y consideró que "es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista. Vamos a ser aún más claros: es una vergüenza que una vicepresidente esté en contra de su gobierno".