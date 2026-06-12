Manuel Adorni no piensa renunciar y asegura a su entorno que el apoyo de Javier Milei "es incondicional"

A pesar de las críticas recibidas por sus recientes declaraciones en televisión y con las múltiples rectificaciones de su declaración jurada, Manuel Adorni no piensa renunciar y se siente respaldado por Javier Milei.

Si bien el jefe de Gabinete reconoció que mintió sobre su situación patrimonial, considera que no es un elemento sustancial para dar un paso al costado por lo que se siente firme en su cargo.

“El apoyo del presidente es incondicional y es el único quien me lo puede pedir, eso no pasó”, aseguró el exvocero a su círculo íntimo.

Adorni encabezó ayer una reunión de la mesa política , donde su situación se conversó con los funcionarios presentes, entre ellos con Patricia Bullrich que difundió una durísima declaración por haber omitido su verdadero patrimonio.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", había difundido la senadora, minutos antes del cónclave en Casa Rosada.

El ministro coordinador le cuestionó a Bullrich en persona sobre su posición de visibilizar constantemente sus diferencias con el Gobierno y la instó a que lo converse puertas adentro y evite agrandar la grieta en el oficialismo.

No asistió a esta mesa política el ministro de Economía, Luis Caputo, quien hace meses viene marcando el ruido político por el caso Adorni. Ayer, su entorno aludió que “tenía un viaje”.

A excepción de los Milei, no hay ningún otro referente del Gobierno respalda al expanelista. Consideran que su continuidad provoca “estirar la parálisis de la gestión” y “atenta contra la idea de recuperar la agenda”.