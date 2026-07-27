La confianza en el gobierno de Milei tocó su nivel más bajo desde que asumió

La confianza en el gobierno de Javier Milei retrocedió 6,5% en julio y encadena una caída de 21 puntos porcentuales en los últimos doce meses. A dos años y medio de la asunción del Presidente, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 1,94 puntos, con un promedio de 2,37, su registro más bajo. Los hombres jóvenes del Gran Buenos Aires aparecen como el principal motor de esa desconfianza.

Con la baja de julio, el ICG —que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella desde noviembre de 2001 sobre la base de una encuesta nacional— retomó la tendencia declinante que marcó todo 2026.

Se trató del segundo mayor retroceso del año, solo por detrás del desplome del 12,1% de abril, y refleja el creciente descreimiento social respecto de las políticas económicas y sociales de la gestión.

En lo que va del año se acumularon las caídas de enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%) y julio, con junio como única excepción, cuando el indicador había trepado 3,9%. Desde fines de 2025, el retroceso total asciende al 21,5%.

El análisis por edades muestra que la mayor sangría se dio entre los jóvenes de 18 a 29 años, con una caída del 23% hasta los 1,68 puntos.

El valor más alto quedó entre los mayores de 50 años, con 2,07 puntos (-7,1%), mientras que la menor retracción se registró en la franja de 30 a 49 años, con 1,75 puntos (-0,7%).

El Gran Buenos Aires, epicentro del malestar

En el plano geográfico, el desplome más pronunciado se dio en el Gran Buenos Aires, donde la confianza cayó 10,9% hasta los 1,63 puntos.

En el interior también se hizo notar el descontento, aunque de manera más moderada (-4,7%), en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires el descenso fue del 5,6%.

Por nivel educativo, seguridad y expectativas económicas

Medido por nivel de instrucción, el segmento con estudios primarios sufrió la mayor baja: un 24,7% que lo retrotrajo a 1,29 puntos. Entre quienes tienen formación terciaria o universitaria la contracción fue del 7,5% (2,03 puntos), mientras que los de nivel secundario terminaron en 1,90 puntos, en línea con junio.

La seguridad, una de las principales preocupaciones de los argentinos pese a que el país exhibe una de las tasas de homicidios más bajas de la región, también pesó en el resultado: el ICG se desplomó 25,9% entre quienes afirman que ellos o sus familias fueron víctimas de un delito, muy por encima de la leve baja del 1% (2,05 puntos) entre los que no atravesaron esa experiencia.

Por último, la mirada sobre la economía marcó una brecha nítida. Entre quienes creen que la situación empeorará, el índice se contrajo 11,1% hasta apenas 0,33 puntos; en cambio, entre los que esperan una mejora en el próximo año, trepó 1,8% hasta los 4,15. El valor se mantuvo sin cambios entre quienes prevén que todo seguirá igual.