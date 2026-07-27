Javier Milei prevé una cadena nacional para este jueves e impulsará su principal reforma

Tras su regreso de Perú , el presidente Javier Milei hará uso este jueves de la cadena nacional y anunciará el envío de uno de sus principales reformas. Tal como ocurre en cada vez que le habló al país, su mensaje será grabado y se emitirá alrededor de las 20, precisaron fuentes oficiales a MDZ .

"Está todo listo, mañana lo anuncia el vocero Adrián Ravier", señalaron a este medio funcionarios que están detrás de la comunicación oficial.

El mandatario informará que girará al Congreso el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el líder libertario considera una de las principales medidas institucionales de su programa económico. El objetivo central es modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria para restringir al máximo su intervención en el financiamiento del Estado y reforzar su independencia respecto del Poder Ejecutivo.

La iniciativa busca revertir los cambios introducidos en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner . En aquella reforma se amplió el mandato del Banco Central para que, además de preservar el valor de la moneda, promoviera "la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".

El primer eje del proyecto consiste en redefinir el mandato del Banco Central. La propuesta establece que la única función de la entidad será preservar el valor de la moneda, eliminando las restantes finalidades incorporadas por la reforma de 2012.

Otro de los cambios centrales apunta a prohibir de manera absoluta el financiamiento del Tesoro Nacional por parte del Banco Central. El proyecto elimina la posibilidad de asistir al Estado mediante adelantos transitorios y también busca impedir cualquier mecanismo equivalente que permita cubrir el déficit fiscal con emisión monetaria. El oficialismo sostiene que esta práctica fue una de las principales causas de la inflación durante las últimas décadas.

La reforma también contempla impedir la emisión de Letras Intransferibles del Tesoro, un instrumento utilizado históricamente para cancelar obligaciones del Estado con reservas internacionales del Banco Central. El Gobierno entiende que ese mecanismo deterioró el patrimonio de la autoridad monetaria y pretende eliminarlo de la legislación vigente.

Entre las modificaciones analizadas figuran mayores requisitos para remover al presidente y al directorio del organismo, mecanismos que otorguen mayor estabilidad a las autoridades y un esquema de designación que reduzca la influencia política sobre la conducción de la entidad.

Banco Central de la Nación Argentina NA

En paralelo, el presidente anticipó que el proyecto podría incorporar sanciones penales para quienes vulneren la independencia del Banco Central y dispongan financiamiento monetario del Tesoro, una idea que presentó como parte de un paquete de reformas económicas destinadas a blindar institucionalmente el equilibrio fiscal y monetario.

Otra de las alternativas que analiza el Gobierno es incorporar mecanismos para reforzar la autonomía técnica del INDEC dentro del mismo paquete legislativo. La propuesta surgió durante el debate entre Milei y legisladores y todavía se encuentra bajo evaluación.

Qué dijo Javier Milei

Se trató de unos de los temas que monopolizó los discursos del mandatario. "Primero, quitarle la actual función al Banco Central, que le asigna cinco objetivos por los cuales puede emitir por cualquier cosa; el mandato es preservar el valor de la moneda. Es un único mandato: preservar el valor de la moneda", recalcó.

"Se va a prohibir, explícitamente y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco", señaló el fundador de LLA, quien a argumentó que "la estafa y la falsificación de moneda son un delito penal" y calificó la reforma como "un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien". Además, sostuvo que el proyecto "va a terminar con 90 años de abuso de la política" y cuestionó la normativa vigente al afirmar que "la finalidad múltiple es un insulto al intelecto".

"Lo que permitía la Carta Orgánica era emitir indiscriminadamente y por cualquier motivo. La consecuencia es obvia: cuando llegamos al poder teníamos una inflación del 1,5% diario", denunció.

Las últimas cadenas nacionales del presidente

Javier Milei y el equipo económico

La más reciente fue el 9 de julio de 2026, cuando encabezó una cadena nacional desde Tucumán con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Durante el mensaje, Milei hizo un balance de su administración, defendió el rumbo económico, reivindicó el ajuste fiscal y sostuvo que el Gobierno logró evitar una hiperinflación. Además, llamó a profundizar las reformas estructurales y buscó mostrar una nueva etapa de diálogo con los gobernadores.

La cadena nacional anterior había sido el 27 de marzo de 2026, pocas horas después de que la Justicia de Estados Unidos emitiera un fallo favorable para la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. Desde la Casa Rosada, Milei celebró la decisión judicial, cuestionó con dureza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la estatización de la petrolera en 2012, y afirmó que el fallo representaba una reivindicación para el país.

Antes de eso, el 1° de marzo de 2026, el Presidente inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso transmitido por cadena nacional. En esa oportunidad realizó un extenso repaso de su gestión, defendió las principales reformas impulsadas por el Gobierno, anunció que buscaría avanzar con nuevas transformaciones económicas e institucionales —entre ellas ya había adelantado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma electoral y el Presupuesto 2027— y volvió a confrontar con la oposición, a la que dedicó buena parte de sus críticas durante una intervención que se extendió por casi dos horas.