"Secuaz de Trump", "payaso" y "riesgo argentino": así reaccionó la prensa brasileña ante los ataques de Milei

La prensa en Brasil se hizo eco rápidamente de la intervención de Javer Milei en la convención del PL de Flávio Bolsonaro.

Javier Milei en el acto de lanzamiento oficial de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Javier Milei visitó Brasil y desató un escándalo diplomático. Participó de la convención del Partido Liberal (PL) donde se oficializó a Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, como candidato a presidente de Brasil para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 4 de octubre este año.

El jefe de Estado argentino busca ponerse al frente de la alianza de los partidos de derechas regionales. Así, Milei viajó a Brasil con el objetivo de consolidar la “marea azul”, como se autodenominan los gobiernos conservadores en Sudamérica tras los recientes triunfos de la derecha en Colombia y Perú. Ambos países se suman a Ecuador, Bolivia, Chile, y Argentina.

Cómo reaccionó la prensa en Brasil Los medios brasileños se hicieron rápidamente eco de la intervención de Javier Milei. Por su parte, desde Folha de S.Paulo hicieron hincapié en las declaraciones del ministro de Hacienda de Lula da Silva que tildó a Milei de "payaso" y dijo que Argentina se encamina a una crisis de deuda. Asimismo, se refirieron a Milei como "el secuaz de Trump".

Desde la cadena O Globo, se refirieron a las violaciones diplomáticas de parte del jefe de Estado argentino y el escándalo diplomático.

Por otro lado, el medio especializado en economía Valor Económico habló de "riesgo argentino" invirtiendo el típico recurso del oficialismo nacional sobre el kirchnerismo.