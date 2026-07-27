La mamá de Oliver Tree reveló qué iban a hacer con Gaspi antes del trágico accidente

Christine Begin Nickell recordó la última charla con su hijo y contó el plan que tenía junto a Gaspi y Lucas Vignale en Río.

A un mes y medio de la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, la madre de Oliver Tree reveló qué planeaban hacer el cantante, el youtuber Gaspi y el cineasta Lucas Vignale antes de subir al helicóptero que impactó contra otra aeronave en Brasil.

Christine Begin Nickell, madre del artista estadounidense, compartió durante un homenaje un detalle que hasta el momento no había trascendido sobre las últimas horas de su hijo. Según relató, el cantante tenía previsto pasar el día junto a Gaspi y Lucas Vignale, con quienes preparaba una actividad vinculada con la música y la creación de contenido para redes sociales.

El accidente ocurrió el pasado 14 de junio, cerca de las 9 en Río de Janeiro. El plan que tenían Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale La mujer recordó que mantuvo una conversación con Oliver Tree muy poco tiempo antes de que el músico se subiera al helicóptero. De acuerdo con su testimonio, durante aquella charla lo notó “feliz y entusiasmado con la vida”. Donde el cantante le contó qué tenía previsto hacer al día siguiente junto a sus amigos en Río de Janeiro.

La madre de Oliver Tree reveló que se encontraban camino a grabar videos para redes. Archivo MDZ “Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos”, aseguró la mujer. El plan incluía al youtuber Gaspi y al cineasta Lucas Vignale, quienes viajaban junto al artista cuando ocurrió la tragedia.

El homenaje realizado en Santa Cruz La revelación se conoció después de que familiares y amigos de Oliver Tree organizaran una ceremonia para recordarlo en un anfiteatro de Santa Cruz, California, la ciudad donde nació. Allí, su madre señaló que al músico “le encantaba vivir días épicos” y que buscaba que cada jornada fuera “más memorable que la anterior”, una descripción que vinculó con el viaje que había organizado para aquel día.