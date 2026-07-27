La mamá de Oliver Tree reveló qué iban a hacer con Gaspi antes del trágico accidente
Christine Begin Nickell recordó la última charla con su hijo y contó el plan que tenía junto a Gaspi y Lucas Vignale en Río.
A un mes y medio de la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, la madre de Oliver Tree reveló qué planeaban hacer el cantante, el youtuber Gaspi y el cineasta Lucas Vignale antes de subir al helicóptero que impactó contra otra aeronave en Brasil.
Christine Begin Nickell, madre del artista estadounidense, compartió durante un homenaje un detalle que hasta el momento no había trascendido sobre las últimas horas de su hijo. Según relató, el cantante tenía previsto pasar el día junto a Gaspi y Lucas Vignale, con quienes preparaba una actividad vinculada con la música y la creación de contenido para redes sociales.
El plan que tenían Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale
La mujer recordó que mantuvo una conversación con Oliver Tree muy poco tiempo antes de que el músico se subiera al helicóptero. De acuerdo con su testimonio, durante aquella charla lo notó “feliz y entusiasmado con la vida”. Donde el cantante le contó qué tenía previsto hacer al día siguiente junto a sus amigos en Río de Janeiro.
“Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos”, aseguró la mujer. El plan incluía al youtuber Gaspi y al cineasta Lucas Vignale, quienes viajaban junto al artista cuando ocurrió la tragedia.
El homenaje realizado en Santa Cruz
La revelación se conoció después de que familiares y amigos de Oliver Tree organizaran una ceremonia para recordarlo en un anfiteatro de Santa Cruz, California, la ciudad donde nació. Allí, su madre señaló que al músico “le encantaba vivir días épicos” y que buscaba que cada jornada fuera “más memorable que la anterior”, una descripción que vinculó con el viaje que había organizado para aquel día.
Frente al escenario del anfiteatro se colocaron tres maniquíes vestidos con prendas asociadas a la imagen del cantante. Las figuras fueron ubicadas dentro de ataúdes como parte de una particular exhibición preparada para la despedida del artista estadounidense.
Cómo fue el accidente de los helicópteros
El accidente ocurrió el pasado 14 de junio, cerca de las 9, cuando dos helicópteros impactaron entre sí y cayeron sobre un estacionamiento. Las víctimas fatales fueron el youtuber Gaspi, el cantante Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale, el músico Lucas Brito Chaves Frota y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quien conducía la segunda aeronave.