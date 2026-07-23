A semanas del trágico accidente de Gaspi, su mamá compartió una dolorosa publicación: "No te puedo olvidar"

A poco más de un mes del trágico choque de helicópteros, la mamá de Gaspi recordó al youtuber con una desgarradora publicación.

El trágico accidente aéreo que terminó con la vida de Gaspi ocurrió hace casi un mes y medio en Río de Janeiro. El youtuber fue una de las seis víctimas fatales que dejó el choque entre dos helicópteros, una tragedia que también provocó la muerte del director de cine Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree.

Gaspi y Vignale se encontraban de paso por la ciudad brasileña y tenían previsto viajar posteriormente a Estados Unidos para asistir al Mundial 2026. Sin embargo, el accidente cambió sus planes y generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores.

Michele le dedicó un emotivo mensaje a su hijo. Captura de pantalla Instagram Lamamudegaspi. A semanas de la tragedia, Michelle, mamá de Gaspi, volvió a recordarlo con una publicación en sus redes sociales. La mujer compartió varias fotografías familiares, algunas de ellas inéditas, que rápidamente conmovieron a sus seguidores.

En el carrusel se la puede ver junto a Gaspi en distintos momentos de su vida. Entre las imágenes aparece abrazándolo al aire libre y también una postal de cuando él era apenas un bebé.