El informe preliminar sobre el accidente donde murió Gaspi reveló por qué chocaron los helicópteros

Luego de la conmoción ocasionada por la muerte del youtuber conocido como " Gaspi " el 14 de junio, un informe oficial y preliminar reveló que los dos helicópteros que chocaron en Río de Janeiro poseían el mismo plan de vuelo. La tragedia resultó en la muerte de seis personas, entre ellas la de Gaspar Prim Díaz y el director audiovisual Lucas Vignale.

La información compartida por el medio brasileño G1 estableció que esta sería la principal hipótesis del accidente que terminó en el impacto de una aeronave sobre otra, de acuerdo con lo analizado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos.

El informe preliminar que se filtró sobre el accidente aéreo ocurrido en Recreio dos Bandeirantes, en la zona suroeste de Río de Janeiro, señala que el choque se produjo porque ambas aeronaves coincidieron en un mismo plan de vuelo.

Según el documento, el helicóptero matrícula PR-DJJ había despegado sin pasajeros desde el aeropuerto Santos Dumont, ubicado en el centro de la ciudad. En tanto, la aeronave con patente PP-MAC partió desde el aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis, con el piloto Alexandre Souza y cuatro ocupantes a bordo. Ninguna de las personas que viajaban sobrevivió al impacto.

La investigación indica que ambos vuelos utilizaban rutas especiales que convergían en un punto geográfico identificado como Tachas. Precisamente en las inmediaciones de ese sector se produjo la colisión entre los dos helicópteros.

Otro de los aspectos que destaca el reporte es que el helicóptero PP-MAC nunca fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo. En esa aeronave viajaban el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber Gaspi.

En contraste, el helicóptero PR-DJJ fue monitoreado desde el momento del despegue hasta instantes antes del accidente. La última información registrada indicó que volaba a unos 800 pies de altura (aproximadamente 244 metros) y a una velocidad de 108 nudos, equivalente a cerca de 200 km/h.

Los helicópteros no tenían "caja negra"

El informe también precisa que ninguno de los dos helicópteros contaba con registradores de datos de vuelo ni con grabadoras de voz de cabina, conocidas como "cajas negras". De acuerdo con el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), la normativa vigente no exigía la instalación de esos equipos en las aeronaves involucradas.

El accidente ocurrió el domingo 14 de junio, alrededor de las 9, cuando ambos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron sobre el estacionamiento de un concesionario de la automotriz BYD. Además de Gaspi y Oliver Tree, entre las víctimas se encontraban el director de cine Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves Frota y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quien comandaba la segunda aeronave.