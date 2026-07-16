Lo sorprendieron a punta de pistola en Godoy Cruz y le robaron un celular, un reloj y la campera

La víctima fue sorprendida por varios delincuentes armados, que tras amenazarlo con un arma de fuego, le robaron y escaparon con sus pertenencias.

Los malvivientes interceptaron a la víctima, la encañonaron y le robaron sus pertenencias, para luego darse a la fuga.

Un hombre de 45 años fue víctima de un violento robo durante la madrugada en Godoy Cruz, luego de que un grupo de delincuentes lo interceptara en la vía pública y, bajo amenazas con un arma de fuego, lo despojara de sus pertenencias.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió pasadas las 4 en la intersección de las calles Azopardo y Perito Moreno, donde personal policial acudió tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre un ilícito.

Abordado y amenazado con un arma de fuego Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima, quien relató que fue abordada por varios sujetos que la amenazaron con un arma de fuego para luego sustraerle un teléfono celular Samsung, un reloj pulsera y una campera. Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.