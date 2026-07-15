Lo buscaban por un robo en el centro y cayó durante un ataque a policías en un "peligroso" barrio de Las Heras

Un presunto ladrón buscado por un robo perpetrado hace poco más de un mes en el centro mendocino , fue capturado la madrugada del martes en Las Heras . El sospechoso cayó durante un ataque a policías, quienes perseguían a un malviviente que escapó por los techos de las viviendas de la zona. Tras eso, quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales indicaron que pasada la 1 del citado día, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) recorrían el interior del barrio Santa Teresita , considerado por las autoridades de Seguridad como uno de los más "peligrosos" de la provincia.

En medio de esas tareas de prevención, los uniformados detectaron a un sujeto en actitud sospechosa en el cruce de calles Libertad y Albox , quien notó la presencia policial e inmediatamente se tomó de la cintura, dando a entender que portaba un arma, explicaron las fuentes del procedimiento.

Acto seguido, comenzó a corre hacia el oeste de calle Libertad , lo que dio inicio a una persecución pie. Pero, luego de recorrer algunos metros, el individuo fue ayudado por un grupo de conocidos y ganó los techos de las viviendas.

Fue en ese instante que algunos malvivientes de la barriada iniciaron una ofensiva contra los funcionarios públicos, a quienes les arrojaron piedras y elementos contundentes.

Frente a esa situación, los policías hicieron uso del armamento largo para disuadir el violento accionar de los lugareños y, en medio de esas tareas, lograron aprehender a uno de los autores de las agresiones al personal de la UEP.

Tras constatar que no portaba armas, el sospechoso fue trasladado a una dependencia y allí lo identificaron como Leonardo David Gil Domínguez, de 35 años, constatando que presentaba pedido de captura por el robo de una bicicleta ocurrido el pasado 9 de junio sobre avenida San Martín, en el centro de la Ciudad de Mendoza, detalla la información policial.

Por ese motivo, quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte y en las próximas horas iba a ser trasladado a la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, para formalizar la imputación en su contra.