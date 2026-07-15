Lo buscaban por un robo en el centro y cayó durante un ataque a policías en un "peligroso" barrio de Las Heras
Leonardo Domínguez Gil, de 35 años, fue detenido este martes en el barrio Santa Teresita. Tenía pedido de captura por un robo en el centro de Mendoza.
Un presunto ladrón buscado por un robo perpetrado hace poco más de un mes en el centro mendocino, fue capturado la madrugada del martes en Las Heras. El sospechoso cayó durante un ataque a policías, quienes perseguían a un malviviente que escapó por los techos de las viviendas de la zona. Tras eso, quedó a disposición de la Justicia.
Fuentes policiales indicaron que pasada la 1 del citado día, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorrían el interior del barrio Santa Teresita, considerado por las autoridades de Seguridad como uno de los más "peligrosos" de la provincia.
En medio de esas tareas de prevención, los uniformados detectaron a un sujeto en actitud sospechosa en el cruce de calles Libertad y Albox, quien notó la presencia policial e inmediatamente se tomó de la cintura, dando a entender que portaba un arma, explicaron las fuentes del procedimiento.
Acto seguido, comenzó a corre hacia el oeste de calle Libertad, lo que dio inicio a una persecución pie. Pero, luego de recorrer algunos metros, el individuo fue ayudado por un grupo de conocidos y ganó los techos de las viviendas.
Agresión a policías y un detenido con pedido de captura
Fue en ese instante que algunos malvivientes de la barriada iniciaron una ofensiva contra los funcionarios públicos, a quienes les arrojaron piedras y elementos contundentes.
Frente a esa situación, los policías hicieron uso del armamento largo para disuadir el violento accionar de los lugareños y, en medio de esas tareas, lograron aprehender a uno de los autores de las agresiones al personal de la UEP.
Tras constatar que no portaba armas, el sospechoso fue trasladado a una dependencia y allí lo identificaron como Leonardo David Gil Domínguez, de 35 años, constatando que presentaba pedido de captura por el robo de una bicicleta ocurrido el pasado 9 de junio sobre avenida San Martín, en el centro de la Ciudad de Mendoza, detalla la información policial.
Por ese motivo, quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte y en las próximas horas iba a ser trasladado a la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, para formalizar la imputación en su contra.