Forzaron la reja de un comercio, ingresaron y robaron cientos de paquetes de cigarrillos en Guaymallén

Los delincuentes dañaron la reja de ingreso del local y escaparon con dinero en efectivo y paquetes de cigarrillos. La Policía investiga el robo.

Los sospechosos, forzaron la entrada del comercio, ingresaron y robaron dinero en efectivo y cigarros. (foto ilustrativa).

Un comercio de Guaymallén fue blanco de un robo durante la madrugada, cuando delincuentes forzaron el ingreso y escaparon con dinero en efectivo y una importante cantidad de paquetes de cigarrillos.

De acuerdo con información policial, el hecho fue notificado a las 3 , luego de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un robo en un local ubicado en la intersección de calle Buenos Vecinos y Guaymaré.

Robaron y se dieron a la fuga Al llegar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Ceresoli entrevistaron a la propietaria, quien constató que la reja de ingreso había sido violentada a la altura de la cerradura.

Las primeras averiguaciones indican que los autores lograron sustraer 5.000 pesos en efectivo y entre 150 y 200 paquetes de cigarrillos antes de darse a la fuga.