Violento robo en Guaymallén: golpeó a una mujer, la encerró junto a sus hijitas y se llevó sus ahorros

Una familia sufrió un violento robo domiciliario durante la mañana de este miércoles en Guaymallén . Las víctimas, una madre y sus dos hijas menores de edad, fueron sorprendidas por un ladrón en solitario, quien las encerró en el baño y agredió físicamente a la mujer. Tras eso, se alzó con un dinero destinado a la compra de una propiedad.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que el hecho de inseguridad se produjo minutos antes de las 10 cuando el malviviente ingresó a la vivienda de calle Francia y abordó a la mujer, de 31 años, amenazándola con un arma de fuego .

Acto seguido, le propinó a la víctima varios golpes en la cabeza y el rostro, para luego llevarla por la fuerza hacia el baño del inmueble, donde la encerró junto a sus hijitas. Tras eso, el sospechoso comenzó a revisar los diferentes ambientes de la casa.

Momentos más tarde, la mujer dejó de escuchar ruidos y decidió salir del baño. En ese instante descubrió que el maleante se había retirado, dejando la principal puerta de ingreso cerrada con llave.

Debido a eso, la víctima pidió ayuda por la ventana y fue asistida por vecinos que dieron aviso a la línea de emergencias 911 , motivo por el cual se desplazaron rápidamente movilidades de la Unidad Motorizada de Acción Rápida ( UMAR ) y la Comisaría Novena .

El robo de dinero y las características del ladrón

En la escena, la mujer le relató lo sucedido a los uniformados y les detalló que el ladrón era de estatura media y vestía un buzo azul, capucha y guantes de niña con colores brillantes. Además, agregó que sustrajo dinero en efectivo que estaba ahorrando para comprar esa propiedad donde se encuentra viviendo, dos notebooks, baterías, soldadoras, herramientas y otras maquinarias de trabajo.

Frente a eso, desde la Oficina Fiscal Guaymallén N°2, que estuvo a cargo de las primeras directivas en la causa, dispusieron los trabajos en la escena de la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID), la División Robos y Hurtos y personal de Asistencia a la Víctima.

En tanto, con respecto a los golpes sufridos por la mujer, se desestimó el desplazamiento de una ambulancia por tratarse de lesiones leves y se le recomendó hacerse atender por sus propios medios en algún nosocomio de la zona.