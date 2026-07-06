Golpe en un barrio privado de Mendoza: robaron una casa durante el partido de la Selección y huyeron con joyas

El robo ocurrió en un barrio privado de Luján de Cuyo cuando la propietaria se encontraba fuera de la vivienda. Los sujetos escaparon con joyas de alto valor.

Los sospechosos ingresaron al barrio privado y aprovecharon la ausencia de la dueña para ejecutar el robo.

Una banda de delicuentes dio un golpe el último viernes en un barrio privado de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, en medio del partido de la Selección Argentina. Los autores aprovecharon que la propietaria no estaba en el lugar y se alzaron con joyas de oro y plata.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en el barrio Parque Las Candelas, donde, según las primeras actuaciones, los autores lograron acceder tanto al predio como a la vivienda aprovechando una abertura del inmueble.

La dueña no estaba en el domicilio En la denuncia, la mujer explicó que abandonó su domicilio durante la tarde del viernes, ya que, junto a su pareja, vieron el partido de Argentina en la casa de unos amigos. Cuado regresaron, alrededor de las 3 de la madrugada del sábado, advirtieron que malvivientes desconocidos habían entrado y sustraído distintas joyas de oro y plata de gran valor

Como parte de las medidas dispuestas, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad de una vivienda vecina, donde quedó captado el paso de una camioneta Toyota Hilux que podría estar vinculada con el robo. Los maleantes ingresaron justo en la previa del encuentro mundialista y ejecutaron su plan mientras se jugaba el partido.