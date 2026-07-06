El femicida de Paula Espinoza y su conexión con un asesinato ocurrido años atrás en Barcelona

El femicidio de Paula Milagros Espinoza, ocurrido durante la tarde del sábado 4 de julio en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, y que tiene como imputado a Samuel Andrés Capellán , de 31 años y oriundo de República Dominicana, sumó un elemento que vincula al procesado con un resonante caso de homicidio ocurrido en España.

Se trata de un hermano del presunto femicida, quien está sindicado por un asesinato cometido en el distrito de Nou Barris, en Barcelona, España.

El acusado es Santiago Andrés Capellán Feliz , de 36 años, quien está acusado por la Justicia española por el asesinato de un ciudadano colombiano ocurrido en Barcelona en 2013, en un hecho que los investigadores vincularon con el narcotráfico y por el cual llegó a tener un pedido de captura internacional de Interpol.

La causa se remonta al 3 de octubre de 2013, cuando un hombre identificado como Walter Sais Posso Bravo, de nacionalidad colombiana , fue atacado de un disparo en la cabeza dentro de un departamento ubicado en el mencionado distrito de Barcelona. En el hecho participaron dos sospechosos

A medida que avanzaron las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad de uno de los sospechosos del homicidio. Se trataba de Santiago Andrés Capellán Feliz , ciudadano de nacionalidad dominicana , a quien la Justicia española señaló como uno de los presuntos responsables del crimen. La principal línea investigativa sostenía que el ataque habría estado vinculado a una disputa relacionada con la comercialización de estupefacientes.

Como consecuencia de esos avances, el 18 de agosto de 2014 las autoridades españolas emitieron una Notificación Roja de Interpol para localizarlo y detenerlo en cualquier país.

Tras confesar el femicidio de Paula Milagros Espinoza, Capellán fue imputado por la Justicia

Antes de que las autoridades españolas lograran detenerlo, Capellán Feliz salió de España y se trasladó a Chile. En 2015 fue arrestado en ese país mientras se evaluaba una solicitud de extradición presentada por España.

Sin embargo, durante el proceso judicial obtuvo su libertad y aprovechó esa circunstancia para huir, evitando así su entrega a la justicia española.

Se instaló en Mendoza con otra identidad

Tras abandonar Chile, el sindicado por el delito de homicidio llegó a Mendoza, donde permaneció durante varios años utilizando una identidad falsa.

De acuerdo con la investigación de la Policía Federal Argentina e Interpol, el hombre circulaba por las calles mendocinas con documentación falsa, bajo el nombre de Juan Carlos Vaca Chambi, identidad con la que desarrolló su vida cotidiana en la provincia y evitó durante años ser localizado por las autoridades.

Los investigadores lograron reconstruir sus movimientos, hasta ubicarlo en una barbería de su propiedad ubicada sobre calle General Paz.

Fue en ese mismo local donde cayó detenido el 23 de marzo de 2019, durante un operativo conjunto entre Interpol y la Delegación Mendoza de la Policía Federal Argentina.

En ese procedimiento también quedó acreditado el uso de documentación falsa. Además, trascendió que el acusado por el homicidio tendría antecedentes vinculados al tráfico de drogas.

El pedido de extradición

Luego de su captura, la Justicia Federal argentina inició el proceso de extradición solicitado por España.

La defensa de Capellán Feliz intentó obtener su libertad argumentando que tenía arraigo familiar y laboral en Mendoza, donde convivía con su pareja y administraba dos barberías. También sostuvo que no existía riesgo de fuga.

Sin embargo, tanto el juez federal como la Cámara Federal rechazaron esos planteos al considerar que la gravedad de los delitos atribuidos y el antecedente de su fuga en Chile evidenciaban un alto riesgo procesal.

La revelación de estos antecedentes cobró relevancia luego de que Samuel Andrés Capellán, hermano de Santiago, fuera imputado por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), tras confesar el asesinato de Paula Milagros Espinoza, cometido el pasado 4 de julio en Las Heras.

El femicidio en Las Heras

El crimen ocurrió durante la tarde del viernes en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras.

La investigación sostiene que Samuel Andrés Capellán llegó al domicilio donde convivía con Paula Milagros Espinoza, ingresó al inmueble y, la atacó con un arma blanca, provocándole heridas en el rostro y pecho que terminaron causándole la muerte.

Tras abandonar la vivienda, el hombre desapareció del lugar y pasó a ser intensamente buscado por la Policía.

Paula Espinoza, la víctima del femicidio perpetrado en Las Heras. MDZ.

La víctima fue encontrada minutos después por una de sus hermanas, quien ingresó a la habitación por pedido de su padre para despertarla y se encontró con la dramática escena.

A partir de ese momento se activó el protocolo de femicidio dispuesto por el fiscal de Homicidios, Oscar Malla. Personal de la División Homicidios, Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense trabajó durante varias horas en la escena para reconstruir la mecánica del ataque y reunir pruebas que permitan esclarecer por completo el hecho.

Luego del femicidio, Samuel Andrés Capellán permaneció varias horas siendo buscado por los investigadores hasta que, durante la madrugada del sábado, llegó a la Comisaría 53 de Potrerillos, en Luján de Cuyo a bordo de su vehículo particular y se entregó voluntariamente.