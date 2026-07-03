Investigan el femicidio de una joven de 26 años en Las Heras: buscan a su pareja

La víctima fue encontrada gravemente herida por familiares en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes. La Justicia activó el protocolo de femicidio.

La Justicia mendocina investiga el femicidio de una joven de 26 años que fue hallada sin vida la tarde de este viernes en una vivienda de Las Heras. Las autoridades activaron el protocolo para ese tipo de hechos y se desplegó un operativo para localizar a la pareja de la fallecida, quien quedó en la mira de los detectives.

El hecho se registró en una casa ubicada en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, donde familiares encontraron a la víctima gravemente herida y dieron aviso a la línea de emergencias 911.

Por eso, hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron que la mujer estaba sin vida.

El sospechoso del posible femicidio A partir de las primeras actuaciones, el fiscal de Homicidios Oscar Malla dispuso la activación del protocolo de femicidio, por lo que un profesional del Cuerpo Médico Forense (CMF) trabajó en la escena.

En paralelo, se montó un importante operativo para dar con la pareja de la joven fallecida, quien quedó sindicado como el principal sospechoso y era intensamente buscado por los investigadores.