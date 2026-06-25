Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier y la imputaron por encubrimiento agravado en el femicidio de Agostina Vega

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, quedó formalmente imputada por el delito de encubrimiento agravado en el expediente por el femicidio de Agostina Vega.

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, fue imputada y detenida por el delito de encubrimiento agravado en el expediente por el femicidio de Agostina Vega.

El caso de Agostina Vega sumó una nueva detención este jueves. Se trata de Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier y madre de su hija, quien fue capturada e imputada por el delito de encubrimiento agravado. La fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, sostiene la hipótesis de que la mujer realizó maniobras activas para ocultar pruebas o desviar el accionar de los investigadores para proteger a Barrelier.

La acusación en contra de Palermo gira en torno a la hipótesis de que existiría un pacto dentro del círculo íntimo del acusado para montar una "red de contención y encubrimiento" que logró ralentizar los primeros pasos de la investigación.

Al momento de su detención, Palmero declaró que la noche del crimen Barrelier estaba "jugando a la Play" y que solo salió de la casa por menos de 20 minutos tras pedirle 3.000 pesos en efectivo. La Justicia investiga ahora si este relato y sus acciones posteriores formaron parte del plan para encubrir el femicidio.

Paso a paso: la reconstrucción del femicidio de Agostina Vega Según la investigación, todo apunta a que Agostina fue vista con vida por última vez el sábado 23 de mayo. Ese día, le mintió a su madre diciéndole que iría a la rotisería de su abuelo, pero en realidad tomó un remís hacia el barrio Cofico, específicamente a la casa de Claudio Barrelier (33), quien había sido pareja de su madre.

Agostina llegó al lugar engañada: un audio enviado a sus amigas revelaba que Barrelier le había prometido una "sorpresa" para su mamá. El remisero que la trasladó, Ariel Torres, recordó que la joven se veía tranquila y que un hombre encapuchado salió a pagar el viaje, evitando mirarlo a la cara e incluso entregándole un dólar para completar el pago. Ese hombre era el presunto femicida.