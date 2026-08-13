Escándalo en el departamento de Facundo Moyano: testimonios clave complicarían su situación judicial

La causa que investiga el escandaloso episodio registrado en el departamento de Facundo Moyano entra en una fase determinante. Durante todo el mes de agosto, la Justicia tomará declaración a una serie de testigos clave con el objetivo de reconstruir de manera precisa lo sucedido durante la madrugada en la que la joven Arizaga fue vista corriendo desnuda por las calles de un barrio porteño. Sus testimonios podrían aportar elementos fundamentales y complicar la situación procesal del dirigente.

Primeras declaraciones: seguridad del edificio y el vecino del 911 El cronograma testimonial se pone en marcha este jueves con las primeras tres citaciones. Declararán dos empleados de seguridad del edificio donde se desarrollaron los hechos y el vecino que realizó la llamada al 911, cuyo llamado alertó a las fuerzas de seguridad sobre la situación en la vía pública.

Lautaro Coria/MDZ Las rondas policiales y médicas de la segunda semana La actividad judicial se retomará a mediados de mes con el testimonio de los efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del procedimiento inicial el martes 18 de agosto. Entre ellos, cobrarán especial relevancia las oficiales que acompañaron a Arizaga hasta el Hospital Pirovano y tomaron su declaración mientras permanecía internada.

Al día siguiente, miércoles 19 de agosto, completarán la ronda la oficial encargada de la consigna policial en el centro médico, la profesional del SAME que asistió a la joven en el lugar de los hechos y la médica legista de la División Medicina Legal que elaboró el informe sobre el estado de Facundo Moyano tras su detención.

Facundo Moyano fue detenido este martes. N/A Testigos de contexto y el entorno familiar Hacia el cierre del mes, las citaciones se enfocarán en el personal de apoyo y el entorno cercano. El 20 de agosto declararán la médica del Hospital Pirovano a cargo de la atención hospitalaria, la empleada doméstica de Moyano y una amiga de la joven, esta última incorporada como testigo de contexto por haberla acompañado durante su estadía en el centro médico.