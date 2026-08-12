Se conoció por qué Facundo Moyano no puede acercarse a su novia, Candela Arizaga

Un informe del EDID detectó distintos factores de vulnerabilidad en la joven y fue tenido en cuenta para mantener la restricción de acercamiento contra el dirigente.

Un informe elaborado por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires reveló los factores de vulnerabilidad observados en Candela Arizaga tras el episodio que involucró a Facundo Moyano. Esos elementos fueron considerados para mantener la restricción de acercamiento que pesa sobre el dirigente.

Los motivos detrás de la restricción contra Facundo Moyano El documento, realizado el 4 de agosto por la trabajadora social Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo, señaló una posible “asimetría de poder” vinculada con el género y la diferencia de edad entre Arizaga, de 23 años, y Moyano, de 42. Además, mencionó la actividad laboral y el cargo político-sindical de él, el tenor de los hechos denunciados y el consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o alcohol de ambas partes.

Las especialistas también tuvieron en cuenta la exposición pública y mediática que alcanzó el caso, ya que podría condicionar el relato de la joven. A eso sumaron la falta de precisión con la que Arizaga se refirió a lo ocurrido, sus reticencias para profundizar sobre la dinámica de la relación y su estado físico, mental y emocional al momento de ser entrevistada.

Cómo encontraron a Candela Arizaga después del episodio Arizaga había sido localizada a cuatro cuadras del departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador, en Belgrano, y trasladada al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano en un “estado de excitación psicomotriz”. Cuando las profesionales llegaron al centro de salud, la encontraron acostada, somnolienta y con dificultades para mantener una conversación. Durante la entrevista sostuvo que “no hubo violencia de género como se está diciendo” y afirmó que no recordaba qué había ocurrido durante la madrugada.