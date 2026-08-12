Se conoció por qué Facundo Moyano no puede acercarse a su novia, Candela Arizaga
Un informe del EDID detectó distintos factores de vulnerabilidad en la joven y fue tenido en cuenta para mantener la restricción de acercamiento contra el dirigente.
Un informe elaborado por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires reveló los factores de vulnerabilidad observados en Candela Arizaga tras el episodio que involucró a Facundo Moyano. Esos elementos fueron considerados para mantener la restricción de acercamiento que pesa sobre el dirigente.
Los motivos detrás de la restricción contra Facundo Moyano
El documento, realizado el 4 de agosto por la trabajadora social Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo, señaló una posible “asimetría de poder” vinculada con el género y la diferencia de edad entre Arizaga, de 23 años, y Moyano, de 42. Además, mencionó la actividad laboral y el cargo político-sindical de él, el tenor de los hechos denunciados y el consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o alcohol de ambas partes.
Las especialistas también tuvieron en cuenta la exposición pública y mediática que alcanzó el caso, ya que podría condicionar el relato de la joven. A eso sumaron la falta de precisión con la que Arizaga se refirió a lo ocurrido, sus reticencias para profundizar sobre la dinámica de la relación y su estado físico, mental y emocional al momento de ser entrevistada.
Cómo encontraron a Candela Arizaga después del episodio
Arizaga había sido localizada a cuatro cuadras del departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador, en Belgrano, y trasladada al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano en un “estado de excitación psicomotriz”. Cuando las profesionales llegaron al centro de salud, la encontraron acostada, somnolienta y con dificultades para mantener una conversación. Durante la entrevista sostuvo que “no hubo violencia de género como se está diciendo” y afirmó que no recordaba qué había ocurrido durante la madrugada.
La joven contó que antes del episodio estaba con Moyano y que ambos habían consumido drogas y alcohol. También negó que él le hubiera impedido pedir ayuda o salir del departamento. Sobre el vínculo, explicó que se conocían desde hacía tiempo, que habían oficializado su noviazgo en enero de 2026 y que mantenían una “buena relación”, aunque decidió no profundizar sobre ese punto. Además, rechazó continuar con la investigación penal y no quiso solicitar medidas de protección.
Qué concluyó el informe del EDID
El documento aclara que las profesionales no pudieron determinar indicadores de riesgo específicos de una situación de violencia de género durante esa primera intervención y tampoco establece responsabilidad penal de Moyano. Sin embargo, identificaron factores de vulnerabilidad que consideraron relevantes y recomendaron realizar una nueva entrevista, debido a que Arizaga no estaba en condiciones de sostener una conversación en profundidad. En paralelo, personas de su entorno aseguraron que la joven está molesta por las entrevistas públicas que dio Moyano, ya que considera que la dejaron más expuesta.