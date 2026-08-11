Vida de millonario, ingresos de monotributista: los números de Facundo Moyano que no cierran

Entre los datos analizados del referente sindical, se muestra que no tiene empleadores formales desde 2017, más una categoría intermedia en ARCA.

La vida de Facundo Moyano se encuentra en el centro del debate. El dirigente no solo quedó bajo la lupa tras la polémica con Candela Arizaga, sus declaraciones del caso, sino también quedó entre la espada y la pared luego de evitar contestar preguntas relacionadas a sus ingresos y sostén de vida.

Históricamente vinculado al Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), un sector que actualmente se percibe en retracción debido al avance del sistema tecnológico que elimina las cabinas, los registros oficiales plantean serios interrogantes sobre la procedencia de sus fondos y sus fuentes de ingresos vigentes.

Facundo Moyano, en la mitad de la tabla De acuerdo con la información desglosada en TN, Moyano figura oficialmente como monotributista en la categoría E. Esta condición fiscal le permite facturar un máximo de 36 millones de pesos anuales, lo que se traduce en un límite de 3 millones de pesos por mes. La controversia surge al contrastar este tope legal con sus gastos fijos.

Recientemente, el propio dirigente declaró en una entrevista que alquila el departamento donde reside, ubicado en la Avenida del Libertador y cotizado en aproximadamente 1.200.000 dólares. Los valores de mercado actuales indican que un alquiler de esas características ronda los 3.300 dólares mensuales, a lo que se le deben sumar expensas por 860.000 pesos. De esta manera, solo mantener su residencia demanda una cifra cercana a los 6 millones de pesos mensuales, exactamente el doble de lo que su categoría de ARCA le permite facturar, y todo esto sin contemplar gastos corrientes básicos como supermercado, consumos personales, salidas o viajes internacionales.

Los datos de Moyano. Captura / TN A la inconsistencia entre sus ingresos declarados y sus egresos, se suma su historial laboral formal. Los informes comerciales indican que Moyano no tiene un empleador registrado desde el año 2017. A lo largo de toda su trayectoria, los sistemas muestran únicamente cuatro empleadores en blanco: Tiempo Laboral S.A., la Asociación Civil Administradora de Pilar, Drop Center S.A. (su último empleador), y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).