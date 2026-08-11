La cruda confesión de Juli Savioli al confirmar su separación de Pelao Khe y la referencia a Gaspi

La creadora de contenido se refirió a la finalización del vínculo con el humorista y habló del fallecimiento de Gaspi.

Juli Savioli confirmó de manera oficial el fin de su relación sentimental con "Alex Pelao" o "Pelao Khe", tras dos años y medio de noviazgo. La creadora de contenido realizó el anuncio durante una reciente transmisión en Vorterix, donde aclaró las dudas y explicó cómo es el vínculo actual con su ahora expareja.

Al ser consultada sobre los motivos que la llevaron a posponer el anuncio, Savioli explicó que prefirió esperar para que la noticia no interfiriera con otros proyectos profesionales. Además, aseguró que la separación se dio en buenos términos y llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que la relación laboral entre ambos se mantiene intacta. "Hay campañas y compromisos que tenemos que seguir haciendo juntos", detalló.

La separación y el duelo por la muerte de Gaspi Respecto a las razones específicas de la ruptura, la influencer optó por la reserva. Evitó dar declaraciones precisas y señaló que los motivos saldrán a la luz con el tiempo, sugiriendo que figuras dedicadas al seguimiento de redes darán una respectiva respuesta.

En el encuentro, se mencionó a Gaspi y su reciente fallecimiento. Cabe recalcar que los creadores de contenido mantuvieron una relación sentimental durante el 2024. La influencer expresó no entender cómo se debe sentir enfrentar ante una situación de ese tipo y explicó que todo este contexto le "revuelve todo" y la hace sentir que se encuentra en una "cuerda floja", percibiendo que su realidad se cae todo el tiempo.