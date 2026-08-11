Pablo Duggan destrozó a Facundo Moyano tras sus dichos en televisión: "Burro"

Pablo Duggan opinó en LAM sobre la polémica que tiene al exdiputado como protagonista y no dudó en fulminarlo.

Facundo Moyano realizó un raid televisivo para hablar sobre el escándalo con Candela Arizaga que lo tiene como protagonista. En medio de todo esto criticó la forma en la que se trató el tema y los periodistas no dudaron en fulminarlo como lo hizo Pablo Duggan.

De hecho, el periodista de C5N fue quien compartió los detalles del supuesto acuerdo que Moyano realizó con Arizaga y el cual fue desmentido por el sindicalista. Según detalló el periodista, el pacto para evitar que el conflicto escale y garantizar el silencio de la joven se cerró por la suma de 60 mil dólares, entre otros bienes como un vehículo.

Horas después de dar esta información, habló con LAM y allí destruyó a Facundo Moyano tras los rumores de que realizaría demandas civiles: "Este muchacho es burro, no sabe. Nosotros no dijimos nada que dé lugar a una demanda civil, pero es burro".

Pablo Duggan apuntó contra Pablo Moyano en LAM "No sabe ni hablar ni sabe lo que está diciendo", subrayó Pablo Duggan sin filtro. Sobre la declaración que realizó Candela Arizaga, el periodista reveló que "es todo mentira lo que declaró ella; la segunda declaración de ella es toda mentira".