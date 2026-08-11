El supuesto pacto millonario entre Facundo Moyano y Candela Arizaga que despertó fuerte polémica

Tras la polémica ocurrida hace una semana, salió a la luz el arreglo que, según periodistas, habría garantizado el silencio de la joven: los detalles.

El conflicto que tuvo como protagonistas a Facundo Moyano y Candela Arizaga sigue dando de que hablar. Luego de que se viralizaran imágenes de ambos corriendo por la calle en un aparente estado de alteración, lo que derivó en la posterior detención del dirigente, el escándalo habría sellado la paz mediante una transacción económica, logrando que el dirigente quedara en libertad en cuestión de minutos y que el tema se calmara.

Antes de la entrevista del dirigente sindicalista en Telefe Noticias, en LAM (Ámérica TV) sacaron a la luz el supuesto arreglo que habría hecho la modelo con el exdiputado.

Los detalles del supuesto pacto Fue Pablo Duggan en Duro de Domar, el encargado de desglosar las exigencias que formaron parte de esta negociación. Según detalló el periodista, el pacto para evitar que el conflicto escale y garantizar el silencio de la joven se cerró por la suma de 60 mil dólares. Sin embargo, el arreglo no se limitó únicamente al dinero en efectivo.

Además de la importante cifra, el acuerdo incluyó la entrega de un auto cero kilómetro destinado exclusivamente al padre de Arizaga, quien aparentemente tuvo un rol clave para ayudar a destrabar la situación. Para coronar la negociación y alejar a la protagonista del inminente acoso mediático, se sumaron cinco pasajes con destino a Punta Cana, asegurando así unas vacaciones familiares en el Caribe, lejos de las cámaras. Duggan incluso ironizó sobre el rol del doctor Fiorivello en todo este asunto, sugiriendo que Moyano debería hacerle un monumento por cómo se resolvió todo.