Caso Facundo Moyano: la Fiscalía rechazó levantar la perimetral para que pudiera reencontrarse con Candela Arizaga

El pedido del dirigente de 41 años para suspender las medidas que le impedían acercarse a su novia, la modelo e influencer de 23 años, fue rechazado. La Fiscalía sostuvo que la joven presentó un “comportamiento típico de violencia de género”.

Este viernes por la tarde la Justicia rechazó el pedido de Facundo Moyano para suspender las restricciones perimetrales y de comunicación vigentes y permitir un nuevo encuentro con Candela Arizaga.

El hombre de 41 años había solicitado que se dejaran sin efecto las medidas que limitaban el contacto entre ambos. Sin embargo, la Fiscalía resolvió rechazar el planteo. En su presentación, el dirigente buscaba modificar la situación judicial existente para poder reencontrarse con la influencer. La respuesta de la Fiscalía se basó en la consideración de que la joven presentó un "comportamiento típico de violencia de género".

Facundo Moyano y Candela Arizaga, captados por una cámara de seguridad Qué ocurrió entre ambos El conflicto se inició tras un episodio ocurrido en un domicilio en Belgrano, cuando se observó a la joven corriendo semidesnuda por avenida Libertador, con Moyano intentando frenarla desde detrás. Dicho altercado, que tuvo un alcance nacional, derivó en la intervención judicial y en la aplicación de una perimetral. Con el avance de la causa, Arizaga declaró y negó haber sido víctima de violencia, aunque la Fiscalía sostuvo que correspondía mantener las medidas de protección y rechazó el pedido de levantamiento presentado por la defensa del dirigente.