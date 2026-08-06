Amalia Granata fue lapidaria con Facundo Moyano y lanzó una inesperada acusación que sacude a la política: "Pensar que ese pibe..."

En medio de la polémica que involucra a Facundo Moyano, Amalia Granata destrozó al exdiputado en El Observador y denunció irregularidades.

La imputación de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra la modelo Candela Arizaga, en una investigación enmarcada en un presunto contexto de violencia de género, generó una fuerte reacción de Amalia Granata. La diputada se refirió al caso y cuestionó distintos aspectos del procedimiento judicial.

Durante una entrevista con Marina Calabró en El Observador, la conductora del ciclo planteó una versión sobre el avance de la causa. "Todo indica que la mina no va a presentar una denuncia formal, ni va a declarar contra Moyano, que todo se arregló con guita", comentó la politóloga.

Esto fue lo que dijo Amalia Granata en El Observador sobre Facundo Moyano Granata no tardó en responder y sostuvo una postura contundente sobre el episodio: "Obvio que todo está arreglado, que dejaron pasar al amigo. Se ve con la bolsita cómo saca toda la droga del departamento".

Luego, la Diputada de la provincia de Santa Fe amplió sus cuestionamientos y expresó su malestar por el rol que ocupó el exfuncionario: "Pensar que ese pibe votaba leyes. Pensar que ese pibe decidía qué íbamos a hacer los ciudadanos".

Amalia Granata no tuvo pelos en la lengua al hablar del exdiputado. Foto: captura de video/ América. Amalia también retomó las versiones que circularon sobre un supuesto consumo de sustancias en la vivienda de Moyano la noche del confuso episodio con Arizaga. En ese contexto recordó una propuesta que, según indicó, ya había realizado en la Legislatura: "Yo lo he dicho en la Legislatura, que deberían, antes de que entremos al recinto, hacernos un test. Hay gente que vos la ves cómo llega al recinto y no podés creer que esté votando leyes que tengan que ver con la calidad de vida de la gente".